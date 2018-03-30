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Bu haber 30 Mart 2018 01:46:49 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan'dan Urfa İmzası!

Urfa'da Kurulacak.

Erdoğan'dan Urfa İmzası!

Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ilde Göç İdaresi kurulması kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile tüm bakanların imzasıyla aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ile bağlı bazı ilçelerde göç idaresi açılması kararı alındı.

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Akşam
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Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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