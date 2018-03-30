Erdoğan'dan Urfa İmzası!

Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ilde Göç İdaresi kurulması kararı verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile tüm bakanların imzasıyla aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 16 ile bağlı bazı ilçelerde göç idaresi açılması kararı alındı.