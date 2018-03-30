İşte İngiltere’yi karıştıran Türk aile! Linç kampanyası başlattılar...

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de kendi işini kurmuş Türk vatandaşlarının süresiz oturum hakkını kaldırdığını duyurmuştu. Bakanlık, değişiklik kararının gerekçesini is, anlaşma kapsamında süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Türk vatandaşı Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olarak alındığını açıklamıştı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan değişikliğe ilişkin verilen bilgi notunda, Ankara Anlaşması olarak bilinen anlaşma kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirilmişti. Bunun yerine 3 yıllık oturum vizesi verilecek. Ancak son durum süresiz oturum başvurularının tamamen sonlandırıldığı anlamına da gelmiyor. Yeni kararla birlikte süresiz oturum vizesi için bekleme süresi 5 yıla çıkacak. Daha bu süre 3 yıl 11 aydı. Başvuru şartları arasında İngilizce dil yeterliliği, İngiltere’de yaşam testini geçme şartının yanı sıra belli bir ücrete de tabi tutulmak da yer alacak. Bu karar, Ankara Anlaşması ile İngiltere’de yaşayan binlerce Türk vatandaşını ilgilendiriyordu. Türk vatandaşları arasında tedirginliğe neden olan bu kararın ardından, Aydoğdu ailesi hakkında kamuoyunda linç kampanyası başlatıldı.milliyet.com.tr’nin ulaştığı Aydoğdu ailesinden Mustafa Aydoğdu, “Şu aşamada konuşmak istemiyoruz ama olayın iç yüzü anlatılanlar gibi değil. Ailemle birlikte Londra’da yaşıyoruz. Bize karşı bir linç kampanyası var. Avukatımız aracılığıyla gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekli bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Şimdilik sadece bunları söylemek istiyorum” dedi.Hacer Aydoğdu’nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere’de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu’nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddine gerekçe olarak, İngiltere’de eşi ile en az iki sene yaşamış olmaması gösterilmişti. Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararda, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer vermişti. Mahkeme kararında Türk vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.(Milliyet)