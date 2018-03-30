Urfa Tefeci Cenneti Oldu!

Yanmaz, yaptığı açıklamada:
'Esnafımız çok perişan ve savunmasız bir durumdadır. Şanlıurfamızda esnafımızdan çok yoğun biçimde şikayetler gelmektedir. AVM'ler esnafımızı kötü yönde etkilemektedir. siftah yapamayan esnafımız bile vardır. KOBİ kredileri yetersizdir. Senetlerini ödeyemez duruma gelen esnaf tefecinin insafına terk edilmektedir. Üzülerek söylüyorum; tefecilik kentte altın çağını yaşamaktadır. Gördüğümüz kadarı ile Emniyetimiz polisiye tedbirlerle tefeciliği önlemeye çalışmaktadırlar. Bunu takdir ediyoruz ancak sadece polisiye tedbirlerle tefeciliği bitiremezsiniz. İnsanlarımızı tefecilerin kucağına iten sebepleri ortadan kaldıracak ekonomik tedbirlerin hükümet tarafından acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.
URFA TEFECİ CENNETİ OLDU
En cazip iş, kar marjı en yüksek iş, korsan bir iş, merdiven altı bir iş.. Bunun ekonomiye hiç bir katkısı yok. Hiç bir yatırım ayağı olmayan bir sektör.. Vampir gibi insanların kanını emiyorlar. hiç bir hükümet buna kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. Kamu bankalarının borç batağındaki esnafa destek olması açısından gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Dolar 4 lirayı bulmuşken, Avro 5 liraya dayanmışken, her şeyi süt liman göstermeye çalışıyorlar. Oysa ilimizde işsizliğin geldiği nokta ortadadır. Bir kez daha söylüyorum; esnafımız gerçekten zor durumdadır. İtibarlarını kaybetmemek için bu dönemi nasıl atlatırızın telaşı içinde olduklarını görüyoruz.
Bildiğiniz gibi tefeciler Mafya gibi çalışmaktadır. Parayı veriyor, ödeyemediğinde o aileden kim varsa o muhatap alınıyor, yani kanları emiliyor, bir bakıyorsunuz, duyuyorsunuz ki adam kamyonu gece evine dayamış Urfa'dan kaçıyor. Gittikleri yerlerde daha zor hayat şartlarıyla savaşmak zorunda kalıyorlar.
Madem bu iktidar ülkeyi bu ekonomik darboğaza getirdi, vatandaşlarına, girişimcilerine, sanayicilerine sahip çıkması da boynunun borcudur. Eğer esnaf, sanayici, girişimci bur durumda olursa istihdam olmaz. İşsizlik daha da artar, ülkenin durumu daha vahim bir hale gelir. Tefecilerin eline düşmek artık kimsenin kaderi olmamalıdır.''
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