Elektrik Kesintileri Başladı,Borçlarını Ödemeyenler...

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin’de yıllara dayanan birikmiş elektrik borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından abone bazlı olarak kesmeye başladı. Daha önce can güvenliği endişesiyle bu uygulama gerçekleştirilememiş, borçlu abonelere yapılan hukuki kesintiler sırasında bazı borçsuz abonelerin mağdur olduğu görülmüştü.

Dicle Elektrik uzun zamandır, özellikle tarımsal sulamada ödenmeyen ve yüz milyonlarca lirayı bulan enerji borçlarını nedeniyle kanuni kesme işlemlerini uyguluyor. Borcunu düzenli ödeyen ve kesintisiz enerji almaya hakkı olan abonelerin olumsuz etkilenmemesi adına hukuki kesintileri yapacağını önceden duyuran ve tüm abonelerini haberdar eden Dicle Elektrik, birçok noktada dirençle karşılaşınca zorunlu olarak fider üzerinden kesme uygulaması başlattı. Borcu bulunmayan abonelerin bu uygulamadan etkilenmemesi için borçsuz abonelere yakıtı ile birlikte ücretsiz jeneratör vereceğini açıklayan Dicle Elektrik bu sürede illerdeki yerel idarecilerle diyaloğu sürdürerek gerekli güvenlik desteğini sağladı. Böylece fider bazlı kesinti sonlandırılarak, abone bazlı kesintilere başlandı.

Borçlu 62 Abonenin Elektriği Kesildi

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın güvenlik tedbiri almasıyla birlikte çok sayıda köye giderek borcu bulunan ve ödeme yapmayan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kendi trafolarından kesti. Daha sonra o fiderden beslenen diğer abonelere elektrik enerjisi kesintisiz olarak verilmeye başlandı. Ekipler ilk etapta Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Doyuran, Şenyurt, Aslanlı ve Altıntoprak köylerinde çalışma gerçekleştirdi. Bu köylerde 62 borçlu abonenin elektriğini kesen ekipler, çalışma sırasında kayıt dışı olduğunu yakaladıkları 2 kaçak trafoya da el koydu. Borçlu tarımsal sulama aboneleri nokta bazlı kesinti uygulamasına tepki gösterirken, borcu olmayan aboneler bu olumlu gelişmeyi sevinçle karşıladı. Şirket yönetimi, abone bazlı kesinti uygulamasının üç gün içerisinde tamamlanacağını ve kesinti nedeniyle mağdur olan abone kalmayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, borçlu tarımsal abonelerine mevcut borçlarını her sorumlu vatandaş gibi en kısa sürede ödemeleri gerektiği de hatırlatıldı.