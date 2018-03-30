Kaçak Elektrik Ekibine Saldırdılar!

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde kaçak kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kontrol yapılmasını istemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Kızıltepe’deki saldırıda 2 şirket çalışanı darp edilerek yaralanırken, Nusaybin’de ise ekip elemanları kaçtı, saldırganlar şirkete ait araçlara zarar verdi.

Bir süredir tarımsal sulama abonelerinin yıllara dayanan yüksek elektrik borçlarıyla gündeme gelen Mardin’de, Dicle Elektrik Dağıtım kaçak elektrik kontrollerini aksatmadan sürdürüyor. Bu çerçevede 28 Mart günü saat 10.30’da Nusaybin ilçesinin Yeşilkent mahallesine giden enerji kayıpları biriminde görevli 4 şirket çalışanı, önceden planlandığı gibi mesken ve işyerlerinde çalışma yapmaya başladı. Mahallede kaçak elektrik kontrolü yapıldığını öğrenen bir grup, çalışanların bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, ardından saldırdı. Bunun üzerine ekipteki görevliler kaçarak canlarını kurtarırken, araçları mahallede kaldı. Aynı grup şirkete ait aralara taş ve tekmelerle saldırarak ciddi hasar verdi. Dicle Elektrik Dağıtım çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.

Kızıltepe’de 2 Çalışan Yaralandı

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle semtinde bulunan bir apartmana kaçak kontrolü için giden Dicle Elektrik enerji kayıpları biriminde çalışan 2 görevli, kontrol yapılmasını istemeyen bina sakinlerinin saldırısına uğradı. Saat 11’de yaşanan saldırıda şirket çalışanları yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen polislerinin yardımı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.