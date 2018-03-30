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Bu haber 30 Mart 2018 00:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı

'Yıllar boyunca birçok doktora gittim. Ve her seferinde ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar ve diğer ilaçlar reçete edildi. Bu büyük bir ihmal. Şimdi bir operasyonla iğne çıkartılacak ancak felç olma durumum var. Ama çıkartılmaması durumunda da aynı durumu yaşayabilirim. Geleceğimden çok korkuyorum. Sol bacağım gittikçe zayıflıyor. Bundan sonra belki de hayatım tekerlekli sandaliye üzerinde geçecek. Korkuyorum''

Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı

Kronik sırt ağrısıyla mücadele eden kadının omurgasında doğum için kullanılan epidural iğne unutulduğu ortaya çıktı.

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Sırt ağrılarının dayanılmaz olması nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın omurgasında 14 yıl boyunca 3 cm uzunluğunda bir iğneyle yaşamış.

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Epidural iğnenin bıraktığı tahribat nedeniyle yoğun bir sinir hasarı yaşayan, sol bacağını sınırlı kullanan ve felç olma riskiyle karşı karşıya kalan Amy, hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.

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Yaşadaığı durumu The Sun gazetesine anlatan Amy, ''Yıllar boyunca birçok doktora gittim. Ve her seferinde ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar ve diğer ilaçlar reçete edildi. Bu büyük bir ihmal. Şimdi bir operasyonla iğne çıkartılacak ancak felç olma durumum var. Ama çıkartılmaması durumunda da aynı durumu yaşayabilirim. Geleceğimden çok korkuyorum. Sol bacağım gittikçe zayıflıyor. Bundan sonra belki de hayatım tekerlekli sandaliye üzerinde geçecek. Korkuyorum'' diye konuştu./Mynet

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Dünya
Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı
Sırt ağrısının gerçek nedeni 14 yıl sonra ortaya çıktı
'Yıllar boyunca birçok doktora gittim. Ve her seferinde ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar ve diğer ilaçlar reçete edildi. Bu büyük bir ihmal. Şimdi bir operasyonla iğne çıkartılacak ancak felç olma durumum var. Ama çıkartılmaması durumunda da aynı durumu yaşayabilirim. Geleceğimden çok korkuyorum. Sol bacağım gittikçe zayıflıyor. Bundan sonra belki de hayatım tekerlekli sandaliye üzerinde geçecek. Korkuyorum''
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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