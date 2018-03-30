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Bu haber 30 Mart 2018 00:31:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Balkon Hırsızı Yakalandı,3 Mahalle Rahatladı!

Balkon Hırsızı,Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Tutuklandı.

Urfa'da Balkon Hırsızı Yakalandı,3 Mahalle Rahatladı!

Şanlıurfa'da balkondan girerek hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, ilimiz Bahçelievler, İpekyol ve Hamidiye mahallelerinde gece vakti ikamet balkonlarına tırmanarak evlerden hırsızlık yapan A.A isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiş, şahıs yapılan operasyonla 1 adet çalıntı televizyon ile yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda şüpheli, A.A nın 4 ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştığı anlaşılmış ve çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.


 
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Asayiş
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