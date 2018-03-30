Urfa'da Balkon Hırsızı Yakalandı,3 Mahalle Rahatladı!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, ilimiz Bahçelievler, İpekyol ve Hamidiye mahallelerinde gece vakti ikamet balkonlarına tırmanarak evlerden hırsızlık yapan A.A isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiş, şahıs yapılan operasyonla 1 adet çalıntı televizyon ile yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda şüpheli, A.A nın 4 ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştığı anlaşılmış ve çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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