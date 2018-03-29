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Bu haber 29 Mart 2018 23:59:27 Tarihinde eklenmiştir.

Genç Çiftçi 2018 başvurusu ne zaman yapılacak?

Genç Çiftçi başvuru süreci 2018 yılında yeniden başlayacak. TİGEM aracılığıyla desteklenen çiftçiler, hayvan ve diğer desteklerden faydalanabilecek. Genç Çiftçi başvuru süreci Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın belirlediği tarihte internet üzerinden tamamlanacak. Peki, Genç Çiftçi projesi başvuru şartları ve süreci nasıl ilerleyecek? İşte, 2018 Genç Çiftçi başvuruları hakkında detaylı bilgiler

Genç Çiftçi 2018 başvurusu ne zaman yapılacak?

Genç Çiftçi proje başvuruları için süreç yeniden başlıyor. Geçtiğimiz dönemde yoğun ilgi gören Genç Çiftçi projesi başvuru süreci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yeniden açılacak. İşte, süreci merak eden vatandaşlar için Genç Çiftçi başvuru şartları ve detaylı bilgiler

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI PROJE SÜRECİNİ ANLATTI

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30'ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl da devam ediyoruz.

2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı olarak 933 milyon TL'lik hibe kullandırdık. Bu hibenin 723 milyon TL'si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon TL'si arıcılık ve kanatlı projeleri ve 100 milyon TL'si bitkisel üretim projeleri için kullandırıldı.


Hayvancılık projeleri kapsamında; 17.698 genç çiftçiye toplam 104.099 büyükbaş hayvan ve 6.404 genç çiftçiye ise 240.551 adet koyun/keçi teslim edildi.

2018 yılı programı kapsamında yaklaşık 16.750 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz.

Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipekböceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz.

Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak "çok yıllık yem bitkisi üretimi" ile "arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği" de projeler içerisinde yer alacak.

GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Projelerle ilgili başvurular 2-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Prosedür olarak başvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar geçen yıl ile aynı olacak. Ön başvurular, web tabanlı "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvurularda genç çiftçilerimizden hiçbir şekilde para almayacağız.

Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.

Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, ilgili Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı aranacak.

Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.
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Ekonomi
Genç Çiftçi 2018 başvurusu ne zaman yapılacak?
Genç Çiftçi 2018 başvurusu ne zaman yapılacak?
Genç Çiftçi başvuru süreci 2018 yılında yeniden başlayacak. TİGEM aracılığıyla desteklenen çiftçiler, hayvan ve diğer desteklerden faydalanabilecek. Genç Çiftçi başvuru süreci Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın belirlediği tarihte internet üzerinden tamamlanacak. Peki, Genç Çiftçi projesi başvuru şartları ve süreci nasıl ilerleyecek? İşte, 2018 Genç Çiftçi başvuruları hakkında detaylı bilgiler
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