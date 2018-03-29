Fakıbaba'ya Ağır Eleştiri,Kafanız Net Değil…

Şekerli, Bakan Fakıbaba'ya “Bir taraftan devlet artık ticaret yapmasın, özel sektöre devretmemiz lazım, dünya ile entegre olmamız lazım, dünyada hiçbir devlet ticaretle uğraşmıyor diyerek şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önünü açıyorken diğer taraftan yeniden hayvan tüccarlığına soyunmak neyin nesi?" diye sordu.Şekerli, şunları kaydetti: