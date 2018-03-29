Fakıbaba'ya Ağır Eleştiri,Kafanız Net Değil…

Şekerli, şunları kaydetti:
Sn Bakanım; Ahmet Eşref Fakıbaba
Kafanız net değil…
Bir taraftan devlet artık ticaret yapmasın özel sektöre devretmemiz lazım, dünya ile entegre olmamız lazım, dünyada hiçbir devlet ticaretle uğraşmıyor diyerek şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önünü açıyorken, diğer taraftan yeniden hayvan tüccarlığına soyunmak neyin nesi?
Yapmaya çalıştığınız işlerin matematiksel izahı yok maalesef alt alta sıralamak istiyorum.
Besilik dana ithalatını Et ve Süt Kurumuna verdiniz, beş ay önce parasını aldığınız ya da kaporasını aldığınız hayvanları henüz teslim edemediniz ve ne zaman teslim edeceğiniz de belli değil. Çiflikler boş çiftlikteki işçiler köpekleri yemliyor patronlar ise Et ve Süt Kurumu'nun yolunu gözlüyor.
Genç Çiftçi Projesi adı altında vatandaşa ne idüğü belirsiz yaratık gibi hayvanları verdiniz üstelik satmasını da yasakladınız, vatandaşın başına bela oldu.
Zaten yarısı kesildi araştırıp bakabilirsiniz.
İki tane markette ucuza et sattırarak et fiyatlarını düşüreceğim dediniz et fiyatları düşmedi aksine arttı.
Şehirden köye göçene 300 koyun vereceğim dediniz sonra değiştirip şehirden göç edene değil köyde oturana dediniz.
Sonrada biz hibe etmiyoruz, Tarım Kredi aracılığıyla kredibilitesi olana vereceğiz dediniz.
Şimdi de 250.000 düve getireceğiz diyorsunuz bütün bunları da devlet kurumları aracılığıyla yapmak istediğinizi söylediniz.
Diyelim ki 250.000 düve getirdiniz bunlarda doğurdu süt vermeye başladı yem fiyatları %20 artmış süt fiyatları istediğimiz standartta değil gelen hayvanlarla birlikte süt üretimi artacak ve sütün fiyatı düşecek.
İş para kazanmıyor işin para kazanması lazım.
Yukarıda yazdım sizin hayvan tüccarlığı maziniz çokta parlak değil.
3.90 dolara besilik hayvan satıyor olmanıza rağmen vatandaş özel sektörden 4. 30 dolara hayvan almayı tercih ediyor.
Dolayısıyla iyi bir tüccar olmadığınız ortada.
Elinizdeki devlet gücünü ve avantajlarını kullanarak vatandaşın sizin yaptığınız ticareti tercih edeceğini zannediyorsunuz.
Devlet ticaret yapacaksa Şeker Fabrikalarını çalıştırmaya devam etsin. Devlet ticaret yapmayacaksa hayvan ticareti de yapmasın.
300 koyun projesine dağıtacak koyun yok bu ülkede. 250.000 düve dağıtmak istiyorsunuz o kadar düve de yok.
Yine Genç Çiftçi Projesi'nde olduğu gibi Kars'tan hayvanları getirip ithal hayvan diye iki tane mütahit zengin edecek iseniz lütfen hayvanları yer değiştirmeyin.
Hayvanların yer değiştirilmesi ile bu ülkede üretim artmaz.
Amacınız hayvan ithal etmek ise bunu açıkça söyleyin herkes bilsin.
Eğer biz özel sektörden daha ucuza hayvan getireceğiz diyorsanız bunu Et ve Süt Kurumu tüm devlet avantajları kullanarak yaptı ama gördünüz 3,90'a hayvan satıyor olmasına rağmen insanlar 4,30'a özel sektörden almak istiyorlar neden acaba?
Yanlış işler yanlış projeler peşindesiniz.
Bu ülkede mazot 5 TL'yi geçmiş benzin 6 TL'ye gelmiş yem son bir ayda %20'ye yakın zam görmüş siz hiçbir şeyi ucuzlatamazsınız.
Her gelen bakan iki yıl içerisinde ithalatı bitireceğini söylüyordu onların hepsi gitti size de yazık olmasın.
Elinizde tek çözüm var, ithalat.
On yılda geçse bu problemi çözemezsiniz.
Neden mi?
Tiren kaçtı
Maalesef gebelik dokuz ay!
Bu bir biyolojik süreç, 2008 yılından bugüne süt üreticisi can çekişirken seyrettiğimiz için treni kaçırdık.
Tüketim her geçen gün artıyor üretim maliyetleri artıyor, köyler boşalıyor.
Çok yakında Katar'da bir tarım Fuarı düzenlendi sizlerde bu fuara katıldığınız aslında Katar'ın yaşadığı problemler Türkiye'nin ileride yaşayabilmesi muhtemel problemleri çok güzel gözler önüne seriyor.
Katarlılar anladılar petrolün doların karın doyurmadığını. Bizim için de acı bir tecrübe olmasını istemem.
Sadece dünyadaki soya üretiminde küçük bir aksaklık olması durumunda ülkemizde yem fiyatlarında %10 ila 20'lik artış oluyorsa, yarın Allah korusun bize yapılacak herhangi bir ambargo da hayvancılığımız hepten bitmiş olacak.
Yanlış politikalarla at ve eşek nüfusunu da bayağı düşürdüğümüze göre geriye yiyecek çok da bir şey kalmıyor.
Kısa ve öz elinizdeki son üreticileri kaybetmeyin.
Ticaret yapmak istiyorsanız şeker fabrikalarını çalıştırmaya devam edin yok bizim ticaretle işimiz diyorsanız celepliği de bırakın.
Kısacası istikrar lazım önümüze on yıllık bir projeksiyon koyun ve değiştirmeyin bu ülkenin insanı üretmesini bilir çoğaltmasını bilir sürekli fikir değiştirerek yatırımcıyı yanıltmayın.
Ülke savaşta…
Sesimiz çıkmıyor…
Şehitlerimiz var…
Devletimizin yanındayız…
Bizi ezmeyin…
Eşref Şekerli / Çiftçi hayvancısı
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