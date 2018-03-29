Ölen annesinin hesabından mesaj geldi!

Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.Güneş Bonomo'nun Facebook hesabı hack'lendi. Hesabı hack'leyen kişi ya da kişiler, Can Bonomo'dan para istedi.Hacker'lar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen, nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin Euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü: