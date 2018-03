Vali Erin Açıkladı;Yeni Okulların Büyük Bölümü İmam Hatip Olacak!

İmam Hatip Liselerinin genel durumu hakkında istişarelerin yapıldığı İmam Hatipliler Platformu toplantısı, Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde yapıldı. Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, ÖNDER İmam Hatip Liseleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey, Şanlıurfa İmam Hatip Liseleri Derneği Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, platforma üye derneklerin yöneticileri ve üyeleri katıldı.Toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İmam Hatip Liselerinin geçmişten bugüne kat ettiği mesafeye işaret ederek, “Nerelerden nerelere geldiğimizi ve bugün içinde bulunduğumuz koşulları her an göz önünde bulundurmak ve çalışmalarımıza ışık tutmasını sağlamaya ihtiyacımız var. Çok fazla karamsarlığa kesinlikle gerek olmadığını ifade ederken, çok fazla da her şeyin güllük gülistanlık olduğunu da söylemenin çok mümkün olmadığını sizler de biliyorsunuz” dedi.İmam Hatip okullarının sayısı ve oranı hakkında da bilgiler veren Vali Erin, “Mütedeyyin, geleneğine, dinine, örfüne bağlı bir toplumda İmam Hatipli oranının ve İmam Hatip okulları sayısının ve oranının yüzde 13’lerin çok üzerinde olması beklenir. Ancak, kimilerinin büyüterek toplumun gözüne endişe vesilesi olacak şekilde veya o algıyı yaratmaya yönelik ileri sürdükleri iddiaların doğru olmadığını bu rakam zaten ortaya koyuyor. Şanlıurfa’da da Türkiye ortalamasının üzerinde bir orana sahip olmakla birlikte, peygamberler şehri, dindarlığıyla isim ve nam salmış bu şehrimizde ortaokullarda özellikle İmam Hatipli öğrencilerin sayısının yüzde 15 oranında olduğunu biliyoruz. Bunun düşük bir rakam olduğunu ifade etmek lazım. Okul sayısı itibariyle Türkiye ortalamasının üzerindeyiz ancak öğrenci sayısı itibariyle yüzde 15’in Şanlıurfa için yeterli olmadığını da söylemek lazım” diye konuştu.Yeni dönemde inşaatları devam eden 150’nin üzerinde okul olduğunu ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa’da eğitimin fiziki eksikliklerinin giderilmesi, kalitesinin artırılması ve niteliğinin yükseltilmesine yönelik büyük bir çaba sarf edildiğini, eylül ayına yetiştirilmesi planlanan 154 okulunun büyük bölümünü de İmam Hatiplere ayırarak bu alandaki eksiklikleri de gidereceklerini söyledi.Mesailerinin önemli bir bölümünü eğitim alanında iletilen sorunların çözülmesi için harcadıklarını dile getiren Vali Erin, çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesinin önemine değinerek, yılda 60 bin nüfus artışı olan bir şehirde derslik ihtiyacının giderilmesi için de önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.