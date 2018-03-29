Tüm Bilgileriniz Çalınmış Olabilir!

Tüm dünyada Facebook’un kullanıcılara ait kişisel verileri 3’üncü şahıslarla izinsiz olarak paylaşması tartışılırken kişisel verilerin ne derece güvenle saklandığı merak konusu oldu. Tartışmalar devam ederken Türkiye’de de GetContact isimli bir uygulama milyonlar tarafından kullanılmaya başlandı. “Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş?” merakı ile indirilen uygulama sayesinde kullanıcılar başkasının telefon rehberinde kendi numaralarının ne şekilde kayıtlı olduğunu görüyor. Ancak bu uygulama indirildiğinde rehber, mesaj kutusu, mail kutusu, sesli ve görüntülü konuşmalar, fotoğraflar ve konum bilginiz dahil her türlü bilginize erişilip kayıt altına alınıyor. Üstelik indirirken bizim okumadan geçtiğimiz onay metni sayesinde. Sosyal medyada hızla yayılan uygulama Londra merkezli bir Türk firması tarafından geliştirilmiş. 5 günde sadece Türk kullanıcılar tarafından 1 milyonu aşkın indirmeye ulaşan GetContact, dünya genelinde 15 milyon indirmeye ulaştı. Uygulamanın kişisel verileri kopyaladığını öğrenen kullanıcılar uygulamadan kendi hesaplarını hızla silmeye başladı.UYGULAMAYI kullanan 1 milyonu aşkın Türk vatandaşın bilgilerinin çoktan kayıt altına alındığını belirten Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, “Veriler uygulama tarafından işlenip kayıt altına alındı. Bu uygulamalarda geriye dönük işlem olmuyor. Aslında sadece bu uygulama değil telefonumuzdaki her uygulama bu şekilde bütün bilgilerimize sahip olabiliyor. Bunlar çoğunlukla reklam veren şirketlere milyonlarca dolar karşılığında satılıyor. Analiz ve araştırmalarda kullanılabiliyor” şeklinde konuştu./Gazetevatan