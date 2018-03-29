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Bu haber 29 Mart 2018 23:32:09 Tarihinde eklenmiştir.

ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı

DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG'ye Menbiç'te destek veren ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı.

ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında örgüt için büyük bir öneme sahip olan Afrin'i temizledi.

Başarılı geçen operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Şu anda Afrin harekatına güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Noktayı koyduk. Afrin ile bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var arkada. İnşallah hak oralarda tecelli edene kadar yola devam" dedi.
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GÜVENLİK ARTIRILDI

Türkiye'nin son derece kararlı olması Menbiç'e yerleşen ABD'yi endişelendirmeye başladı. Türkiye ile yapılan görüşmelerde de bir sonuca ulaşamayan ABD, Menbiç'te güvenliği artırdı.

ABD ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

Daha önce rahat tavırlar sergileyen ABD'li generallerin son zamanlarda bölgeyi sürekli ziyaret etmesi ve ABD askerlerinin nöbet tutmaya başlaması terör örgütü üyelerini de korkutmaya başladı.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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