Urfalı Vekil Maddeyi Buldu,Cafer Darı...

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP grup toplantısını izlemek için geldiği Meclis'te, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' yazısı bulunan tişörtü çıkarılan Cafer Darı'nın yarı çıplak bırakılmasına neden olan uygulamanın TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 7. Maddesi'nden kaynaklandığını söyledi.‘Hizmete özel’ olan TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 7. Maddesi'nin 'siyasi parti veya herhangi bir kuruluşun tanıtım ve propagandasını' yasakladığına dikkat çeken Tanal, Atatürk’ün bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini ifade etti.TBMM Güvenlik Yönetmeliği, Meclis’in erişilebilir sitesinde yer almıyor. Mevzuat, yönerge, genelge ve yönetmeliklerin yer aldığı sitede söz konusu güvenlik yönetmeliği bulunmuyor. CHP'li Tanal'ın T24'le paylaştığı Güvenlik Yönetmeliği’nin ilgili 7. Maddesi şöyle:“Altıncı fıkrada belirtilenler hariç, üzerinde ve içerisinde siyasi parti, spor klubü veya herhangi bir kuruluşun tanıtım ve propogandasına yol açacak, yazılı, basılı, monteli, sabit, seyyar afiş, pankat , flama bulunan araçlar ile bunları yanında bulunduran kişiler yerleşkeye alınmazlar”

Cafer Darı adlı vatandaş Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurucusu Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtüyle gittiği TBMM’nin giriş kapısında polis tarafından durduruldu. Polis, Darı'ya üzerinde Atatürk'ün kalpaklı resmi bulunan, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' yazılı tişörtle Meclis'e giremeyeceğini söyledi ve tişörtünü çıkarması istendi.

Cafer Darı da tişörtü çıkarıp polise verdi, çıplak vücuduna montunu giyip CHP grubuna girdi. Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi. Tanal, “TBMM Genel Kurulu'na bugüne kadar terör örgütlerinin bayrakları girdi. Ama ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganı yazan tişörtü almadılar. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde kuruldu. Atatürksüz bir Meclis olamaz. Atatürk, herkesin milli değeridir” dedi.

İşçi emeklisi 60 yaşındaki Cafer Darı ise “Hayatımda ilk kez Meclis'e geldim. Çok şaşırdım. Tişörtümü görünce ‘Yazı yazıyor' çıkar dediler. Polis, üzerinde Beşiktaş amblemi olan montumu da ters çevirip giymemi istedi. Ben de mecbur kaldım. Meclis'te Atatürk'ün yasak olacağını hiç düşünmezdim” demişti.