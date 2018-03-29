Albayrak, Öğrencileri ve Esnafı Ziyaret Etti

Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, ilçe de öğrencileri ve esnafı ziyaret etti.Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Vekili Albayrak, ilçede okulları ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi. Sık sık ilçede okul ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Albayrak, bu kez de okul ziyaretleri kapsamında Yukarı Göklü Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.



Albayrak, burada okul müdürü Necmettin Sağır ve okul yöneticilerinden okul ile ilgili bilgi aldı. Halfeti Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Sarı ile birlikte öğrencilerle yemek de bir araya gelen ve sohbet eden Albayrak, taleplerini dinledi. Okul yönetimi ile birlikte yapımı devam eden çok amaçlı spor sahasında incelemelerde de bulunan Albayrak, eksiklerin giderilmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi.



Albayrak, daha sonra Yukarı Göklü’de bulunan Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti. Yukarı Göklü Meydanındaki esnafı da ziyaret eden Albayrak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, Albayrak’a kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.