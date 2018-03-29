Elde Patladı,Durum Ciddi!

Kırmızı ette fiyat artışının önüne geçmek için yapılan ithalat, büyük firmaların 'kâr' hırsına kurban gidiyor. Fiyatlar mart başında yeniden yükselişe geçti. Dev firmalar ithal danayı üreticinin elinden ve Et Süt Kurumu'ndan (ESK) peşin parayla alıp piyasaya yüksek kârlarla satınca rafta fiyat artmaya başladı. Yem fiyatlarındaki yüzde 15'lik artış da eklenince zam kaçınılmaz oldu.
Kuzu pirzola rekor kırdı
Sabah gazetesinde yer alan habere göre dana kıymanın en düşük 41 liradan satıldığı kasaplarda kuzu kuşbaşının fiyatı ise son 10 günde gelen 10 liralık zamla 80 lirayı gördü. Kuzu pirzola ise rekor fiyatla 110 liradan satılıyor. Kasaplar piyasada kuzu eti bulamadıklarını, dana etinde de pazara giren ithal etin istenen kaliteden uzak olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Piyasadaki eti dev gruplar çekiyor. Biz de et bulamadığım
Tunç: Ciddi bir oyun oynanıyor
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasada çok ciddi bir oyun oynandığını, en büyük mağduriyeti üretici ve tüketicinin yaşadığını söyledi. "Aradaki tüccar ve simsarlar parayı kazanıyor. Çok değil 10-15 şirketten bahsediyorum. Özellikle Ramazan öncesi fiyatların daha da artacağını göreceksiniz" diyen Tunç, dev firmaların et fiyatlarını suni bir şekilde yükselterek ithalatın özel sektöre açılması için çaba harcadıklarını kaydetti. Üreticinin de kullanıldığının altını çizen Tunç, "ESK ithalattan elini çekerse bugüne kadar atılan tüm hamleler boşa çıkar. Bu işi fırsatçıların eline bırakmamak gerekiyor" dedi.
Sabah
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