Elde Patladı,Durum Ciddi!

Tunç: Ciddi bir oyun oynanıyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasada çok ciddi bir oyun oynandığını, en büyük mağduriyeti üretici ve tüketicinin yaşadığını söyledi. "Aradaki tüccar ve simsarlar parayı kazanıyor. Çok değil 10-15 şirketten bahsediyorum. Özellikle Ramazan öncesi fiyatların daha da artacağını göreceksiniz" diyen Tunç, dev firmaların et fiyatlarını suni bir şekilde yükselterek ithalatın özel sektöre açılması için çaba harcadıklarını kaydetti. Üreticinin de kullanıldığının altını çizen Tunç, "ESK ithalattan elini çekerse bugüne kadar atılan tüm hamleler boşa çıkar. Bu işi fırsatçıların eline bırakmamak gerekiyor" dedi.

