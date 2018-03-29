Urfa İçin Güzel Haber,Gökçe Butona Bastı Bırakıldı!

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Suruç Ovasına 2018 yılı sulama sezonunun ilk suyu pompalandı. Suruç Ovası Pompaj Sulaması tesislerinde, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'nin butona basmasıyla birlikte Ovada 562 bin 950 hektarlık tarım arazisi suya yeniden kavuştu.Suyun verilmesiyle birlikte hububatın kurumasının önüne geçileceği, sebze ve fıstık üreticisinin de yüzünün güleceği belirtildi.