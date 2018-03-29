Urfa İçin Güzel Haber,Gökçe Butona Bastı Bırakıldı!

Suyun verilmesiyle birlikte hububatın kurumasının önüne geçileceği, sebze ve fıstık üreticisinin de yüzünün güleceği belirtildi.
DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Suruç'ta ovanın büyük bir kısmında hazırlık yapılan pamuk ekimi için de önümüzdeki haftalardan itibaren TAV sulaması yapılacağını da bildirdi. Gökçe burada çiftçilere suyun tasarruflu kullanılması noktasında uyarılarda bulunarak, pamuk ve mısır üretiminde suyun tasarruflu kullanılmasını, her damla suyun milli servet olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını da altını çizen Gökçe, ''Çiftçilerimizin suyu sulama talimatları doğrultusunda kullanmaları gerekiyor. Suyun tasarruflu kullanılması, üreticimizin ve tüketicimizin geleceği açısından çok önemli. Hayırlı bir sulama sezonu diliyoruz. Önemli bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Tek bir insanımızın hayatı bizler için çok önemli. Yetkililer her sezon gerekli uyarıları yapıyorlar. Ailelerin bu konuda evlatlarını bilinçlendirmeleri, uyarmaları gerekiyor. Sulama kanallarımızda boğulmaların olmamasını temenni ediyoruz.'' dedi.
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