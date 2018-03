Öğrenciler İstedi, Baba Yüreği Dayanamadı

Vize sınav haftasında olan 5 öğrenci yemek siparişi verip "Paramız yetmiyor ama 2 lahmacun da siz ekleyebilir misiniz?" diye not yazdı. Lokantacı beş tane lahmacunun yanında tatlı gönderdi bir de yazılı bir not ekledi. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan öğrenciler bir anda gündem oldu.Sosyal medya, 5 üniversite öğrencisinin yemek siparişinde yazdığı nota büyük bir jestle karşılık veren lokantacıyı konuşuyor. Paraları olmadığı için yemek siparişinde, 'Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı istiyoruz' notunu yazan öğrencilere lokanta sahibi olumlu yanıt verdi.Öğrencilerin siparişine ek olarak fazladan 7 lahmacun ve her biri için tatlı gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine, 'Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar' şeklinde cevap verdi. Nota yüzlerce yorum gelirken, lokanta sahibi 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.