MEB'den O Okulun Otopark Projesine Onay Çıktı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye'de bir ilk olacak olan üstü okul altı otopark olarak tasarlanan Ali Rıza Çevik Ortaokulunun projesini Manisa'ya kazandırıyor. Ali Rıza Çevik Ortaokulu'na yapılması planlanan üstü okul, altı otopark olan proje, daha önce bakanlık tarafından onaylanmamıştı. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un yoğun çabası sonrası, proje Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay aldı. Böylelikle Ali Rıza Çevik Ortaokulu hem güzel bir binaya kavuşacak hem de Manisalılar okulun altındaki otoparkı kullanacak.AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un Ali Rıza Çevik Ortaokulu Projesi için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'la yaptığı görüşmelerin ardından, Çarşamba Günü Manisa'ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Özcan Duman, okul alanı ve çevresinde Baybatur'la birlikte incelemelerde bulunmuştu. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç'un da hazır bulunduğu incelemede üstü okul altı otopark olan projenin uygunluğu konusundaki saha çalışmasını tamamlayan Duman'ın Ankara'ya dönmesinin ardından beklenen müjdeli haber geldi.Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "İncelenen özel avam proje, mimari fonksiyon yönünden uygun görülmüştür" şeklinde bir yazı gönderen bakanlık, Ali Rıza Çevik Ortaokulu ve Otoparkı Projesi'ni onayladığını açıkladı.Projenin onaylanmasının ardından Urfa’da trafiğin yoğun olduğu bölgede bulunan okullada da bu projenin uygulanabilirliğinin mümkün olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Bu tarz bir projeye ihtiyacımız var. Urfa trafiğinin rahatlaması açısından yapılması gerekir” diyerek yetkililere seslendi.