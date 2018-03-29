Urfa'da Neler Oluyor,Fetö...!

İŞTE O YAZI...

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'in gündeme getirdiği, FETÖ'cüleri kurtarmak için bir borsa oluşturmuşlar" sözüyle bir anda gündem olan FETÖ Borsasının bir benzerinin Şanlıurfa'da da oluştuğu iddia edildi.

Türkiye günlerdir “FETÖ borsası” ile çalkalanıyor. İddianın sahipleri bizzat AKP’liler. Uzun süredir dost sohbetlerinde konuşulanlar şimdi açıkça dillendiriliyor. AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın söyledikleri bir anlamda “malumun ilanı.”

KİM BUNLAR?

Aydınlık olarak bu konuya zamanında dikkat çektik. FETÖ soruşturmaları ile ilgili uyarılarımızı yaptık. Kırıkkale, Kayseri, Urfa, Gaziantep, ... gibi illerde yaşananları uygun bir dille anlatmaya çalıştık.

Soruşturmalara zarar vermek istemediğimiz için çok hassas davrandık.

BYLOCK RÜŞVETLERİ

Bazı illerde işadamlarına yönelik “Bylock” tehditleri ve “Bylock listelerinden çıkarılma” pazarlığı yapanlar olduğunu, varlık durumlarına göre fiyat belirlendiğini aktardık.

AKP BU İŞİN NE KADAR İÇİNDE

Bazı AKP yöneticilerinin bu işin içinde bulunduğunu, “içerden adam çıkarma” ekiplerinin kurulduğunu yazdık, çizdik. AKP’lilerin bu tavrının FETÖ soruşturmalarını sulandırdığını, FETÖ ile mücadeleye zarar verdiğini, acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu bildirdik.

SİYASİ AYAK PAS GEÇİLİNCE

Ama kimseye dinletemedik. Şimdi cerahat patladı. Bizzat AKP milletvekilleri yaşananlara isyan etti. Şamil Tayyar bu konuda AKP tabanının sözcüsü oldu.

AKP’lilere ortaya çıkan durumu sordum. Genelde tepki var. Eleştirileri özetle şöyle:

-Parti içinde yanlış yapanlar var.

-FETÖ zaman kazanmaya çalışıyor.

-Erdoğan dışında FETÖ’ye karşı kararlı duran yok.

-Cumhurbaşkanına verilen bilgilerden kuşkuluyuz.

-FETÖ’nün siyasi ayağının üstüne gidilmemesi en büyük hata oldu.

-FETÖ bunu fırsat bildi.

-”FETÖ borsacıları” bundan cesaret aldı.

-Her kurumda FETÖ bulunuyor, muhalefette bile var, ama bizde yok. Bu inandırıcı olmadı.

-Cumhurbaşkanımız 2016’da Din Şurasında ‘Cemaat’e ben de yardım ettim, milletim bizi affetsin’ dedi. Ama parti içinde gereğini yapmadık.

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-Bylok kollanan milletvekilleri ve yöneticilerimizi bile görmezden geldik.

-”FETÖ borsasını” partide herkes biliyordu, ama kimse sesini çıkarmadı.

-Herkes bu işten nemalanmaya çalıştı.

-Devlet içindeki “Gizli FETÖ” bizim zaafımızdan yararlandı.

-Kamuda üst düzeydeki FETÖ’cüler kendilerini korumayı başardı, bakanlar seyrediyor.

AKP’DE İTİRAZLAR

Yaşananlara parti yöneticilerinden tepkiler geldi.

“FETÖ borsası”na değil, borsayı eleştirenlere. Olayın ortaya dökülmesine karşı çıkan isimler ilginç. Kimisi FETÖ kumpaslarının savcısı Fikret Seçen’le çok yakın, kimi geçmişte FETÖ’cü işadamlarının gözdesi, kimisi de FETÖ toplantılarının kadrolu misafiri...

Düğünlerde, törenlerde, toplantılarda çekilen fotoğraflar hala internette, sosyal medyada dolaşıyor.

FETÖ MÜCADELESİ BİTTİ Mİ?

Peki FETÖ ile mücadele bitti mi?

Cumhurbaşkanı farklı, başbakan, bakanlar, üst düzey bürokratlar farklı şeyler söylüyor. Erdoğan FETÖ ile mücadelenin bittiğine henüz inanmadığını açıkladı. “Kim bilir, nerelerde daha neler çıkacak. Adeta metastaz yapmış, bunların temizlenmesi gerekiyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım aynı toplantıda, “FETÖ’yü yargıdan tamamen temizledik” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin, “Şu an itibariyle TSK’da FETÖ tehlikesi tamamen ortadan kaldırıldı” sözlerinden sonra, TSK’da çok sayıda “mahrem FETO” operasyonu gerçekleştirildi.

En son Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında FETÖ ile mücadelenin “nihayete erdiğini” belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ise müsteşara tepkili. “Hepimizin bildiği FETÖ’cüler hala görevde” diye itiraz ediyorlar.

NE OLUYOR?

“FETÖ ile mücadele tamamlandı” açıklamaları kaygı uyandırıyor. Güvenlik kaynakları daha alınacak çok yol olduğunu bildiriyor. FETÖ ile mücadelenin merkezi olarak yapılmamasının, “bir havuz oluşturulmamasının” işleri zorlaştırdığına vurgu yapıyorlar.

FETÖ ile mücadelede sıkıntılar yaşandığı ortada.”FETÖ borsası” da gerçek. FETÖ yaralı bırakılırsa kazanan ABD ve FETÖ olur. Umarız bunu da yaşayarak öğrenmeyiz.

İzliyoruz..!