Urfa'da Çöp Taksi Dönemi,Ara Gelsin...

Viranşehir Belediyesi, ilçe merkezinin ve ilçenin dar sokaklarının temizlik çalışmalarının daha hızlı ve pratik bir şekilde yürütülmesi için Çöp Taksi uygulamasını hayata geçiriyor.Konu ile ilgili olarak İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit yaptığı açıklamada; Belediye temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan çöp taksi uygulaması ile ilçe merkezinde gün boyu biriken çöplerin toplanacağını kaydetti.Viranşehir halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak çöp taksi uygulamasını hayata geçirmek için 1 adet Çöp taksi alımını gerçekleştirdiklerini söylen Çimşit , çöp taksinin maliyetinin KDV dâhil 115 bin TL olduğunu ,Çöp Taksi uygulamasının hayırlara vesile olmasını temenni ederek uygulama ile önemli bir hizmete imza atmış olacaklarını belirtti.Çimşit, Çöp Taksinin gün içerisinde " 0 552 106 63 63 " numaralı Belediye WhatsApp hattına gelen talepler doğrultusunda biriken çöpleri toplayacağını aktardı. Çöp taksi basına tanıtıldıktan sonra hizmet vermeye başladı. Çöp Taksi tanıtımına Viranşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit , Başkan Yardımcıları Halef Kete, Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi katıldı.