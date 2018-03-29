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Bu haber 29 Mart 2018 13:47:27 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Müjdeyi Verdi,2.723 Destek Vereceğiz!

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Fakıbaba Müjdeyi Verdi,2.723 Destek Vereceğiz!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"2006 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile yatırımcılarımıza % 50 hibe desteği veriyoruz. Programla, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Bu program kapsamında 2006-2018 yılları arasında uygulanan 11 Etapta;

  • 8.462 tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar TL,
  • 261.147 makine ekipman için 993 milyon TL ve
  • 16.989 bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon TL olmak üzere

toplam 3,4 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen yatırımlarla kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam sağladık.

Programın 12. Etap'ı ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Bu Etap ile ilgili Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki İl Proje Değerlendirme Komisyonları, 1.088'i alt yapı ve1.881'i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2.969 projeyi uygun bularak Bakanlığımıza bildirdi.

Merkez Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2.723 projeyi programa aldık. Programa alınan bu projeler için 841 milyon TL hibe ödeyeceğiz. % 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar TL'lik yatırım gerçekleşmiş olacaktır.

Yatırımcılarımıza kolaylık sağlamak için 24 Mart Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01 Ekim 2018 olan iş bitirme süresini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzattık.

Kırsal kalkınma olmadan ülke kalkınması olmaz. Bu anlayış doğrultusunda kırsal alandaki kalkınmamızı sağlamamız amacıyla üreticilerimize ve sektöre yönelik desteğimiz artarak devam edecek."

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