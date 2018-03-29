Urfalı'nın Hırsızla Başı Dertte

Urfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesine dadanan hırsızlar mahallede rögar kapağı bırakmadı.Mahalle sakinler rögar kapaklarının sürekli çalındığından dert yakınarak yetkililerin çözüm bulması konusunda konuya el atmalarını talep ediyorlar.Rögar kapağının olmadığını yetkililere bildiren mahalle sakini; “Yeni rögar kapağı takılıyor fakat ertesi gün yine çalınıyor” yorumunda bulundu.Rögar kapağının çalınmış olduğunu görenler yetkililere bildirdikleri takdirde yenisinin takıldığını ifade ediyorlar fakat tekrardan çalındığı ve mahallede oynayan çocukların başlarına bir tehlike gelmemesi için yetkililerden kalıcı bir çözüm istiyorlar.