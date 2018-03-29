Ersun Yanal, 'Kişileri Değil Sistemi tartışmalıyız'

Türkiye'nin en deneyimli, kariyeri başarılarla dolu teknik adamlarından biri Ersun Yanal... Şu sıralar ligin durumu ve şampiyonluk yarışından ziyade, Türk sporunun sorunlarına yoğunlaşmış durumda... İl il, okul okul gezip sporda altyapı ve eğitimin önemini anlatıyor.Ersun Yanal'a ilk soru tabii ki neden böyle bir eğitim sorununa dikkat çektiği ve bu projeyle neyi hedeflediği...-Sorgulamanın çıktığı bir nokta var: Neden bu kadar çok yabancı oyuncu oynatıyoruz? Bu, akil ve bu konudaki uzmanların bir araya gelerek aldığı bir karar değildi. Uzun yıllar herkesin belli talep ve istekleri dışında, içeriğinin ve nedenlerinin çok da kamuoyuyla paylaşılmadığı bir karardı ve uygulanmaya başlandığında ne kadar verimli olup olmayacağı tartışıldı.Son aşamada da görüldü ki, bize herhangi bir kazanç sağlamadı; ama zaman kaybettik. Bu zaman kaybı neticesinde de çok net gördük ki, en yaşlı ligiz, en çok yabancı oynatan ligiz, ve maalesef kendi altyapılarımızdan oyucu yetiştirip oynatan en son ülkeyiz.Amaç, 0-14 yaş grubunda yaklaşık 9 milyon çocuğu olan, 0-19 yaş grubunda 25 milyon yaklaşık nüfusa sahip bir ülke olarak böyle bir gidişata dur demek diyelim.Ülkemizde zaten en büyük kargaşa ve tartışma konusu olan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasi otoritelerin de çok açık bir şekilde mutabık oldukları önemli bir konu var, o da eğitim. Ben de kendi işim olan futbolun tarifini, şu anki sorunlarını dile getirecek vurgulamalar yaptım. En önemli vurgu da, futbolda 6. büyük ekonomiyiz. Ama ilk 30'un içinde 23. sırada Beşiktaş'ı görebiliyoruz. Diğer takımlarımız 40'lı sıralardan başlıyor. Takımlarımız Avrupa'da hiçbir varlık gösteremediği gibi Milli Takımlar seviyesine baktığımızda 2002 Dünya Kupası sonrasında herhangi bir başarımız yok.Tecrübeli hocanın, neden altyapıdan bu kadar az oyuncu çıktığına yanıtı ise şöyle:- Takımlarımız o kadar çok skora odaklandı ki, kişileri tartışmaktan, soruları ve sistemi tartışmayı unutuyoruz. Sanki kişiler gittiğinde sorunlar düzelecek. Hayır, görüyoruz ki sorunlar daha da artıyor. Bu bir sistem problemi. Bugün Federasyonumuz, Federasyon Başkanımız, kulüplerimiz eleştiriliyor. Bu sistemle bu iş artık gitmiyor. Kendisini belli bir standartta tutup aynı zamanda yarışmak isteyen ama skor kültürüne de mahkum olmuş ve bir süre sonra doğru giderken baskı ve problem yüzünden yarı yolda hatalı kararlar alan ve bu kararlar doğrultusunda kişiselleşmeye dönüp o kişiselleşmeler yüzünden bırakıp ayrılanlar olacak. O yüzden bizim gibi belli görevler yapmış insanların bir araya gelerek sistemin nasıl düzeltilmesi gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de altyapı. Futbol, voleybol ve basketbol gibi sporlardan farklı olarak, ilgi başladığı andan itibaren çok küçük yaşlarda başlanması gereken bir spor. Altyapılarda, özellikle ekonomik durumların daha iyi takip edilip denetlenebileceği, kişilerin sonuna kadar hesap verebilecekleri bir şeffaflığa ve düzene ihtiyaç var.Tecrübeli hocanın, neden altyapıdan bu kadar az oyuncu çıktığına yanıtı ise şöyle:- Takımlarımız o kadar çok skora odaklandı ki, kişileri tartışmaktan, soruları ve sistemi tartışmayı unutuyoruz. Sanki kişiler gittiğinde sorunlar düzelecek. Hayır, görüyoruz ki sorunlar daha da artıyor. Bu bir sistem problemi. Bugün Federasyonumuz, Federasyon Başkanımız, kulüplerimiz eleştiriliyor. Bu sistemle bu iş artık gitmiyor. Kendisini belli bir standartta tutup aynı zamanda yarışmak isteyen ama skor kültürüne de mahkûm olmuş ve bir süre sonra doğru giderken baskı ve problem yüzünden yarı yolda hatalı kararlar alan ve bu kararlar doğrultusunda kişiselleşmeye dönüp o kişiselleşmeler yüzünden bırakıp ayrılanlar olacak. O yüzden bizim gibi belli görevler yapmış insanların bir araya gelerek sistemin nasıl düzeltilmesi gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de altyapı. Futbol, voleybol ve basketbol gibi sporlardan farklı olarak, ilgi başladığı andan itibaren çok küçük yaşlarda başlanması gereken bir spor. Altyapılarda, özellikle ekonomik durumların daha iyi takip edilip denetlenebileceği, kişilerin sonuna kadar hesap verebilecekleri bir şeffaflığa ve düzene ihtiyaç var.