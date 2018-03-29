Askerden Alkışlanacak Hareket, Organ Nakli İçin Uçtu

TSK, günlük faaliyet raporlarında alkışlanacak bir durumu halka sundu.Raporda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen uçak ile Bursa'daki bir donörden alınan organ, Antalya'da bulunan bir hastaya ulaştırıldığı bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım, Hava Kuvvetleri Komutanlığının "insan yaşamı" için verdiği önemi gözler önüne serdi. Yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Bursa'daki bir donörden alınan organın Antalya'da bulunan hastaya ulaştırılarak, organ nakli yapılması sağlandı.