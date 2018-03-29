Tümsiad, Gelişime Destek Verenlere Teşekkür Etti

Urfa’nın gelişmesine büyük katkıları olanları es geçmeyen Tümsiad, Vali Yardımcısı ve Organize Sanayi Müdürüne teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu;“Tümsiad yönetim kurulu toplantımıza katılım sağlayan Sayın Vali yardımcımız Ufuk Akıl ve Organize Sanayi Bölgesi müdürü Yunus Emre Aksu Bey’e Memleketimizin gelişmesinde içinde bulundukları hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.”