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Bu haber 29 Mart 2018 01:38:05 Tarihinde eklenmiştir.

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

Siber korsanlar Android’e saldırmaya devam ediyor. Google Play Store bunun son örneği oldu. Google Play Store'daki bir dizi uygulamada tehlikeli malware'ler saptandı.

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

Android virüsleri, açık kaynaklı Android sisteminin en zayıf noktalarından biri. Cihazlar her ne kadar Antivirüs programları ile korunsa da kötü niyetli sanal korsanların hızına bazen antivirüs yazılımları dahi yetişemiyor. Hele bir de işin Google Play Store tarafı var. Orada denetim hakkı tamamen Google’ın. Orada da bazı tehlike içeren uygulamalar Google'ın gözünden kaçabiliyor. Tıpkı bugün olduğu gibi.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN KAÇAN VİRÜSÜ SOPHOSLABS YAKALADI

Güvenlik şirketi SophosLabs, yaptığı bir açıklama ile Google Play Store'da bulunan bir dizi uygulamanın tehlikeli yazılımlar içerdiğini duyurdu. SophosLabs'e göre bu zararlı yazılımlar oldukça tehlikeli. Cihaza bulaşır bulaşmaz Android'teki Andr/HiddnAd-AJ adlı klasöre yapışan virüsler şimdilik altısı QR Kod okuyucu, biri akıllı pusula olmak üzere 7 uygulamanın içinde tespit edildi. Fakat dahası da olabilir.


GOOGLE HAREKETE GEÇTİ AMA...

SophosLabs uygulamaları tespit ettikten sonra hemen Google'a bildirdi. Google durumu idrak edince harekete geçti ve zararlı yazılım içeren 7 uygulamayı Google Play Store'dan sildi. Ancak söz konusu uygulamalar, fark edilinceye kadar tam 500 bin kez indirildi. Yani bu virüsler şu an 500 bin Android cihazda var. İşin kötüsü virüsler bir kere Andr/HiddnAd-AJ klasörüne bulaştı mı virüsü taşıyan uygulamayı silmek hiçbir işe yaramıyor. O yüzden yakın zamanda bir QR kod ya da akıllı pusula uygulaması indirdiyseniz söz konusu virüsler sizin de Android cihazınıza bulaşmış olabilir.
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Teknoloji
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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