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Bu haber 29 Mart 2018 01:33:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye beton döküldüğü yönündeki haberleri Kültür ve Turizm Bakanı’na soran HDP’li Leyla Birlik, “Uygarlık tarihinin merkezlerinden biri olan bir alanda uzmanların bilgisine başvurmadan özensizce çalışmaların yürütülmesi kararı hangi kişi veya kurulun onayıyla alınmıştır?” sorusuna yanıt istedi.

Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?

Urfa’da dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye beton döküldüğünü gösteren fotoğraflar paylaşılmış, bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzak” açıklaması gelmişti.

Bu konuyu Meclis’in gündemine taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, basına yansıyan fotoğraflara dikkat çekerek, “Yeni yapılan yürüyüş yolunun bordür taşlarını sabitlemek için çimento harç kullanıldığı görülmektedir” dedi.

Söz konusu uygulamaların alanın peyzajı ve kültürel dokusuyla uyumlu olması ve yine alanda mümkün olduğunca küçük müdahalelere neden olacak esnek, geri dönüşü kolay tasarımlarla ve yüksek standartlarla gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden HDP’li vekil, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki Göbeklitepe’den gelen fotoğraflar ve bilgiler arkeolojik sit alanlarında beklenen hassasiyetin uzağında bir yönetim, tasarım ve uygulama sürecini göstermiştir. Bir arkeolojik sitte çevre düzenlemesi kapsamında bir yolu değil de doğal çevre ile uyumsuz, küp kırma taş ve bordürleri ile tipik bir şehir caddesi yapıldığı ortadadır.”

HDP’li Birlik devamla da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

  • UNESCO Dünya Mirası adayı olarak gösterilen Göbeklitepe gibi uygarlık tarihinin merkezlerinden biri olan bir alanda, uzmanların bilgisine başvurmadan özensizce çalışmaların yürütülmesi kararı hangi kişi ve/veya kurulun onayıyla alınmıştır?
  • Göbeklitepe’de yol hakkındaki projede ne tür malzemeler kullanılmıştır? Söz konusu malzemeler seçilirken uzmanlara danışılmış mıdır?
  • Arkeolojik çalışma alanlarında hangi yönetmelik esasına göre çalışmalar yapılmaktadır? Göbeklitepe’de yönetim planı nasıl çalışmaktadır?
  • Göbeklitepe’de şuan yürütülen söz konusu çalışmaların tarihi yapılara zarar verilmemesi için Bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır?
  • Kültür varlığına zarar verilmemesi ve UNESCO Dünya Mirası koruma ilkesi olan özgünlük ve bütünlüğün bozulmaması için Göbeklitepe’de gerekli önlemler alınmış mıdır? Konuya ilişkin incelemenin yerinde yapılması için tarafsız uzmanlardan oluşan herhangi bir heyeti Göbeklitepe’ye göndermeyi düşünüyor musunuz?
  • Göbeklitepe’de alan yönetim planı belirlenirken sınırlarda koordinasyonu sağlayacak sistemi çalıştırmakla görevli alan başkanı, danışma, eşgüdüm ve denetleme kurulu görevlendirilmiş midir? Göbeklitepe’de “yol hakkındaki proje” eşgüdüm kurulunun bilgisi dâhilinde midir?
  • Son yıllarda “restorasyon ve koruma” adı altında yapılan kaç ören yerinde kaç projeniz bulunmaktadır? Bu projelerden kaçı sponsor firmalarca yürütülmektedir? Söz konusu firmalar hangileridir?

Ne olmuştu?

Urfa’da bulunan 12.000 yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’deki kazıları vefatına kadar devam ettiren Klaus Schmidt’in eşi, arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt kazı alanına beton döküldüğünü duyurmuştu.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı bir açıklama ile “İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır” demişti.

Açıklamada, “Bakanlığımız, en kısa sürede uzmanlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Göbeklitepe’deki çalışmaları yerinde inceleyerek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

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Kültür
Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?
Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?
Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye beton döküldüğü yönündeki haberleri Kültür ve Turizm Bakanı’na soran HDP’li Leyla Birlik, “Uygarlık tarihinin merkezlerinden biri olan bir alanda uzmanların bilgisine başvurmadan özensizce çalışmaların yürütülmesi kararı hangi kişi veya kurulun onayıyla alınmıştır?” sorusuna yanıt istedi.
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