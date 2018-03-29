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Bu haber 29 Mart 2018 01:22:35 Tarihinde eklenmiştir.

Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül "Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir" diye yazdı.

Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, köşesinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna ve sonrasına değindi.


Karagül, operasyonun ardından dünyada siyasetin yeniden şekillendiğini ileri sürdü.

Batı blokunun Rusya’yı parçalama hazırlığı yaptığını söyleyen Karagül “Rusya’nın da bu tehdidi görüp agresifleşmesi, savunma yerine taarruza geçmesi küresel ölçekte büyük fırtınanın habercisidir” dedi.

“AFRİN DE HATAY DA ELİMİZDEN GİDECEKTİR”

İbrahim Karagül “Batı, hem Türkiye’yi hem Rusya’yı vuruyor: Ne yani bir Rus uçağı daha mı düşüreceğiz!” başlıklı yazısının “Ne yani? Bir Rus uçağı daha mı düşüreceğiz?” ara başlığında ise şunları yazdı:

“Bugün ve bugünden sonra Türkiye’nin kavgası, barışı, dostluğu ya da düşmanlığı günübirlik değildir. Yüzyıllarla beslenmiş bir siyasi hafıza ile önümüzdeki 21. Yüzyıl’ın tamamını kaplayacak büyük iddialarla hareket etmemiz zorunluluktur. Büyük adımlar atmak, büyük iddialarla yol yürümek zorundayız. Geleceğin dünyasının küçük kalmayı tercih edenlere merhameti olmayacaktır.

ABD Başkanı Trump’la Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron arasındaki görüşmede, sarfedilen ‘Türkiye ile Suriye’de işbirliği geliştirilmeli’ sözünü bir tuzak olarak görüyorum. ABD ve Avrupa tam da Rusya ile hesaplaşırken Türkiye-Rusya yakınlığını sabote etmek için her yolu deneyecekler. Bunu daha önce yaptılar. Bir FETÖ eliyle Rus savaş uçağının düşürülmesi öyle bir plandı.


Ardından Türkiye’ye Suriye’de çok büyük zararlar verdiler. Onların ‘Suriye’de işbirliği geliştirmesi’ benzer bir senaryodur. Ülkemiz bu tuzağa bir kez daha düşmemelidir. Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir.”
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Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül "Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir" diye yazdı.
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