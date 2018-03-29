Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 29 Mart 2018 01:16:07 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!

'Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz...'

Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!

ANKARA Çayyolu'nda bulunan ve Bangladeş’in ilk başbakanının adını taşıyan “Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı”, isminin uzunluğu ve zor telafuz edilmesi nedeniyle Ankaralılar ve sosyal medya kullanıcıları arasında espri konusu oluyor. İkamet adresleri bulvar üzerinde görünen vatandaşların büyük bir bölümü de söylemekte zorlandıkları ismin değişmesini istiyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve imza kampanyasını Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı bir dilekçeyle ileten Çayyolu bölgesi'ne bağlı Ümit Mahallesi'nin muhtarı Ayşe Çalışkan, caddenin isminin Türkiye için önem taşıyan bir liderle değiştirilmesini talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrıda bulunan Çalışkan, “Bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirelim” önerisinde bulunuyor. Muhtar Çalışkan, vatandaşların şikayetlerini su sözlerle anlatıyor:

TRAJİKOMİK DURUMLAR YAŞANIYOR
Gökçek döneminde bu isim verilmişti Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz...

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı.

Gökçek döneminde bu isim verilmişti Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz...

KENDİ DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM

“Kendi değerlerimizi cadde ve sokaklarda yaşatmak varken, söyleyemediğimiz bir ismi kullanıyoruz. Millileşmenin ön plana çıktığı günlerde bizler, Çayyolu sakinleri olarak bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Dilekçemizi yazdık, imza kampanyası başlattık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’dan çözüm bekliyoruz.”

‘CUMHURİYET DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ’ TABELASI ASILMIŞTI

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Urfalı  Melih Gökçek döneminde caddenin ismi, “Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman” olarak belirlenmişti. O dönemde isme tepki gösteren bazı çevre sakinleri de, “Cumhuriyet Devrimlerinin Bekçisiyiz Bulvarı” adlı yeni bir tabela yaptırıp caddeye asmıştı.

BANGLADEŞ’İN İLK BAŞBAKANI’NIN İSMİNİ TAŞIYOR

DÜNYA tarihinde Banga Bandhu Şeyh Mucibur, Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olarak tanınıyor. 1972’de ülkesinin Başbakanı, 1975’te devlet başkanlığı görevini üstlenen Mucibur Rahman’ın, 15 Ağustos 1975’teki askerî darbeyle yönetiminin devrildiği ve ailesiyle birlikte öldürüldüğü biliniyor./Hürriyet
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Askerden Alkışlanacak Hareket, Organ Nakli İçin Uçtu
Askerden Alkışlanacak Hareket, Organ Nakli İçin Uçtu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Bursa’daki bir donörden alınan organ, Antalya’da bulunan bir hastaya ulaştırıldı.
Tümsiad, Gelişime Destek Verenlere Teşekkür Etti
Tümsiad, Gelişime Destek Verenlere Teşekkür Etti
​Tümsiad Vali Yardımcısı ve Organize sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu’ya hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.
Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Yeni Şafak gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül "Düştüğümüz anda bırakın Afrin sonrası devam etmeyi, Afrin de Hatay da elimizden gidecektir" diye yazdı.
Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!
Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!
'Caddenin adı değişsin söyleyemiyoruz...'
Yarım saatte işlemedikleri suç kalmadı
Yarım saatte işlemedikleri suç kalmadı
İstanbul’da yarım saatte 5 gasp olayına karışan 3 kişi iki saat geçmeden yakalandı. Gaspçılardan birinin çocuğa cinsel istismar suçunun da aralarında bulunduğu 20 suçtan emniyette kaydı çıktı. 3 gaspçı sorgularında, çok içtiklerini söyleyerek, “Kafamız çok güzeldi” dedi!
'Kocam hayvanlarla ilişkiye zorladı'
'Kocam hayvanlarla ilişkiye zorladı'
3 çocuk annesi M.G. (45) eşi tarafından yıllarca şiddete ve cinsel tacize uğradı. 10 yıl boyunca kan donduran bir işkenceye maruz kalan kadın, Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programında, kocasının kendisine uyguladığı hayvanlarla ilişkiye zorlamak dahil dehşet veren şiddeti anlattı. Eşi ceza almasına rağmen serbest ve kadını hâlâ tehdit ediyor.
Tek gecelik ilişki yaşadığı evli iş adamının çıplak fotoğraflarını eşine gönderdi
Tek gecelik ilişki yaşadığı evli iş adamının çıplak fotoğraflarını eşine gönderdi
İşletmeci Gökçen Paprika’nın iddiasına göre; D. adlı kadın, birlikte olduğu evli iş adamının fotoğraflarını eşine gönderdi. İhanete uğrayan kadın, D.’yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. ise Phuket’e firar etti.
Urfalı'nın İlk Vaadi;İstanbul'u Bana Verin Ücretsiz Olacak!
Urfalı'nın İlk Vaadi;İstanbul'u Bana Verin Ücretsiz Olacak!
Seçim hazırlıklarına şimdiden başladı.
Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı
Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı
Rusya’nın devlet destekli televizyon ağı Russia Today, Rus ajan ve kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle başlayan Moskova ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, “Rus diplomatları sınır dışı etmeyen” ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde KKTC bayrağı ekrana geldi.
Hilvan Belediyesi'nde, Yediden Yetmişe Hizmet
Hilvan Belediyesi'nde, Yediden Yetmişe Hizmet
Hilvan Belediyesi Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi, dur durak bilmiyor.
Çiftlik Bank'ın Firari Yöneticilerinden Kullanıcılara Mesaj
Çiftlik Bank'ın Firari Yöneticilerinden Kullanıcılara Mesaj
Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin detaylar gündemdeki sıcaklığını korurken dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı ve artık Google Play’den kaldırılan ‘Çiftlik Bank’ uygulaması üzerinden bütün üyelere, tutuklu genel müdür Savaş Yılmaz’ın ifadelerine karşı mesajlar attı.
Son seçim anketinde bomba sonuçlar! Rekora gidiyor!
Son seçim anketinde bomba sonuçlar! Rekora gidiyor!
Anket şirketi ORC AK Parti ve MHP'nin birlikte değerlendirdiği bir anket çalışması yaptı. İşte son yayınlanan anketin sonuçları...
Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?
Urfa Meclise Taşındı,Kimin Onayı Alındı?
Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!
Urfalı Eski Başkana Şok,İstemiyoruz!
Urfaspor'da Şok Sakatlık!
Urfaspor'da Şok Sakatlık!
Urfalı'nın İlk Vaadi;İstanbul'u Bana Verin Ücretsiz Olacak!
Urfalı'nın İlk Vaadi;İstanbul'u Bana Verin Ücretsiz Olacak!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
22°C / 15°C
Durum
Hafis Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:09
Öğle
12:37
İkindi
16:06
Akşam
18:53
Yatsı
20:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿