Yarım saatte işlemedikleri suç kalmadı

Pazar günü, 2 gaspçı saat 21.30 sıralarında Eyüp Yeşilpınar Mahallesinde bir markete girdi. Bir kişi dışarıda gözcülük yaptı. Bıçakla market sahibi S.A’yı yere yatırarak 40 paket sigara alan gaspçılar, marketteki müşteri E.D’nin de 800 TL’sini alarak kaçtı. Saat 21.40’ta bir taksi durduran 3 kişi, şoförün boğazına bıçak dayayarak araçtan attı. Taksiyle kaçan gaspçılar Sultangazi’de Elektrik direği ve bir minibüse çarptı. Kazanın ardından 3 gaspçı 22.00 sıralarında bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2 kişiyi bıçak tehdidiyle dışarı çıkartan gaspçılar bu araçla kaçtı.Asayiş Şube Gasp Büro Ekipleri, gasp ettikleri araçla kaçan 3 gaspçının izini Gaziosmanpaşa’da buldu. Bir sokakta park halindeki aracın içinde beklerken tespit edilen 3 gaspçı gözaltına alındı. Gaspçılardan Murat K.’nın çocuğa cinsel istismarın da aralarında bulunduğu 20 suçtan, Engin S.’nin hırsızlıktan ve Selami Y’nin uyuşturucudan emniyette kayıtları olduğu anlaşıldı.(Hürriyet)