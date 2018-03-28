Urfalı'nın İlk Vaadi;İstanbul'u Bana Verin Ücretsiz Olacak!

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi CHP'de koltuk yarışı başladı. Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'den sonra aday adaylığını açıklayan Mahmut Tanal, vaatlerini de sıralamaya başladı.

Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal, İstanbulluların mezarlık konusunda başkanlığı döneminde hiçbir sıkıntı yaşamayacağını savundu.



"HEPSİ BEDAVA OLACAK"

"İstanbul'da mezarlık yerleri çok pahalı" diyen CHP'li vekil, "İstanbul Belediye Başkanlığımda İstanbul’da mezarlıkları ücretsiz bir şekilde herkese tahsis edeceğim. Hayattayken doğrudan ve dolaylı olarak herkes vergisini ödüyor, vatani görevini yapıyor; vatandaşımıza neden ücretsiz mezarlık yeri verilmiyor?" ifadelerini kullandı. Çalıyorsun bari kaynak ver!

Ön seçim olması durumunda partisinin İBB Başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakan Tanal, örgütüne güvendiğini ifade etmişti. (ensonhaber)