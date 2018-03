Fiyatlar Yükselmeye Devam Ediyor,İthalata Rağmen...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre kültür sığır fiyatı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 17.1 artarak 6 bin 46 TL’ye, yerli sığır fiyatı yüzde 20.4 artarak 3 bin 762 TL’ye çıktı.Et fiyatlarındaki yükselişten rahatsız olan hükümet 2017 de dahil olmak üzere et fiyatlarını dengeleyebilmek için ithalata izin vermişti.TÜİK verilerine göre 1.16 milyar doları canlı sığır olmak üzere 2017 yılında 1.21 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı. Geçen yıl taze, soğutulmuş, dondurulmuş sığır eti ithalatı ise 90 milyon doları buldu.Verilere göre merinos koyun fiyatında yüzde 15.7, yerli koyun fiyatında yüzde 21.2 ve tiftik keçisi fiyatında yüzde 20.5 artış görüldü. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 6.3 artarak 14.80 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13.1 artarak 17.47 TL’ye yükseldi.Bakanlar kurulu kararıyla Et ve Süt Kurumu tarafından kullanılmak üzere canlı büyükbaş hayvan için 500 bin baş, canlı koyun-keçi için 475 bin baş, büyükbaş hayvan eti için 75 bin ton ve çeyrek karkas et için 20 bin ton sıfır gümrük vergili ithalat kotası 29 Temmuz 2017’de tanımlanmıştı.Kotalar çeyrek karkas et hariç 31 Aralık 2018’e kadar kullanılabilecek şekilde tanımlanmıştı.Hükümet ve Gıda Komitesi et ve canlı hayvan fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırlamak için ithalat ve bazı vergi indirimleri yapsa da et fiyatlarındaki artış tam olarak durmadı.Sektör temsilcileri maliyetlerin önemli bölümünün yem fiyatları olduğunu belirtirken, gübre ve yem teslimleri 2016 yılında tam istisna kapsamına alınarak sektörde KDV sıfırlanmıştı.TÜİK verilerine göre sığır eti fiyatlarının enflasyon üzerinde yüzde 1.8, kuzu etinin yüzde 1, tavuk etinin ise 0.85 ağırlığı bulunuyor.