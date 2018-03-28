Cips Paketinin İçinden Bakın Ne Çıktı!

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş yemek için cips aldı. Patates cipsinin içinde böcek olduğunu farkeden vatandaş gördüğü manzara karşısında şok oldu...Neye uğradığını şaşıran vatandaş, cipsin son kullanma tarihinin de geçmediğini fark etti. Buna rağmen cipsin nasıl böceklendiğini anlamayan mağdur tüketici, cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı.