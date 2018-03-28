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Bu haber 28 Mart 2018 18:51:02 Tarihinde eklenmiştir.

Cips Paketinin İçinden Bakın Ne Çıktı!

Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı

Cips Paketinin İçinden Bakın Ne Çıktı!

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş yemek için cips aldı. Patates cipsinin içinde böcek olduğunu farkeden vatandaş gördüğü manzara karşısında şok oldu...
İstanbul'da bir süpermarketten alınan cipsin içinden böcek çıktı
Neye uğradığını şaşıran vatandaş, cipsin son kullanma tarihinin de geçmediğini fark etti.  Buna rağmen cipsin nasıl böceklendiğini anlamayan mağdur tüketici, cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı.
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Sağlık
Cips Paketinin İçinden Bakın Ne Çıktı!
Cips Paketinin İçinden Bakın Ne Çıktı!
Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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