Hilvan Belediyesi'nde, Yediden Yetmişe Hizmet

Kültür Merkezinde eğitim gören kursiyerler, gittikleri kırsal mahalle okullarındaki kız öğrencilerin saç bakımını yaptıktan sonra mahalle sakinleriyle buluşup taleplerini alıyor.

Mahalle muhtarının belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerle buluşup beklenti ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan kültür merkezi yönetici ve eğitmenleri, aldıkları bilgiyi Hilvan Belediyesi'ne iletip imkanlar dahilinde ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Kadın Bilgilendirme ve Kültür Merkezi yöneticileri, yaptıkları açıklamada "Sosyal belediyecilik sorumluluğu altında belediye başkanımızın talimatı ile gittiğimiz kırsal mahallelerde buluştuğumuz ihtiyaç sahiplerinin istek ve taleplerini aldıktan sonra, bunu belediye bünyesindeki ilgili birimlerle paylaşıyoruz. İletilen talepler incelendikten sonra da bunun geri dönüşümü sağlanıyor. Belediye ile vatandaş arasında kurduğumuz köprü ile bizzat belediyeye gelemeyip istek ve sorunlarını aktaramayan vatandaşlarımıza biz gidiyoruz." dedi.