Halfeti Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor..

Halfeti Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak’ın girişimleriyle, uluslararası tanıtımını sürdürüyor. 2018 yılında Uluslararası EMİTT fuarında ilk kez detaylı olarak tanıtılan Halfeti, bu kez de dünyanın en büyük mermer fuarlarından birinde adından söz ettiriyor.Dünyanın üç büyük mermer fuarlarından birisi olan ‘’MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı İzmir’de açıldı.Fuara, Şanlıurfa’dan Harran Üniversitesi iş birliğiyle Halfeti Belediyesi katıldı. Halfeti Aile Destek Merkezi (ADEM)’de kurs gören kadınların ürettiği el işi, göz nuru taş ürünü tablolar, fuarda sergilenmeye başlandı.Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, Fuarda kadınların el emeği ile ürettiği ürünleri, binlerce ziyaretçinin beğenisine sundu.Eşref Arıkan ‘’Ziyaretçiler ürünlerimize hayran kaldı’’ dedi. Arıkan, fuarda sektöründe önemli isimlerle, Halfeti Belediyesi bünyesinde üretim yapan kadınların ürettiği el ürünlerin satışı ve pazarlanması noktasında görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bugün açılan fuarda, yeni taş örnekleri tanıtıldı. En yeni teknoloji ürünleri ile makinelerin sektör temsilcileriyle ilk kez buluştuğu MARBLE fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık.