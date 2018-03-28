Eyyüpoğlu'ndan Açıklama,DEDAŞ ile çiftçiler anlaştı

Dün Ak Parti grup toplantısı sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba, beraberindeki Şanlıurfa Milletvekilleri ve heyetin Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi sonrası DEDAŞ’a ilişkin sorunun olumlu sonuçlanması sonrası açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakıbaba’ya, Şanlıurfa Milletvekillerine ve il teşkilatına çiftçi camiası adına teşekkürlerini sundu. Anlaşmaya göre geçtiğimiz yıllarda yapılan anlaşma bir yıl daha geçerli olacak. Enerji Bedeli sayaç bazlı olarak yüzde 35 çiftçi, yüzde 65 devlet ödeyecek şekilde anlaşmaya varıldı.Şanlıurfa’da elektrik enerjisi ile sulama yapan çiftçilere sonunda müjdeli haber geldi. Son dönemlerde çiftçiler ile DEDAŞ arasında yaşanan sorunun çözümü için kentte faaliyet gösteren birçok kesim yoğun çaba göstererek, daha önce yapılan anlaşmanın bir yıl daha uzatılması ile çiftçiler bir nebze olsun rahatladı. Dün Ak Parti grup toplantısı sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba, beraberindeki Şanlıurfa Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanı Zeynel Beyazgül’ün Başbakan Binali Yıldırım’a çiftçilerin DEDAŞ ile yaşadığı sıkıntıları aktarması sonrası olumlu sonuç alındı. Buna göre geçtiğimiz yıllarda yapılan anlaşma bir yıl daha geçerli olacak. Enerji Bedeli sayaç bazlı olarak yüzde 35 çiftçi, yüzde 65 devlet ödeyecek şekilde anlaşmaya varıldı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, dün yapılan görüşme sonrası çiftçiler gelen müjdeli haberden memnun kaldığını söyledi. Başkan Eyyüpoğlu, daha önceden yapılan anlaşmanın bir daha uzatılması ile çiftçinin bir nebze olsun nefes alabildiğini aktardı. Eyyüpoğlu, ‘DEDAŞ ile çiftçilerimiz arasında yaşanan enerji fiyat tarifesi ve dağıtımı ile ilgili sorunların çözümü için kentte faaliyet gösteren birçok kesim, Sayın Bakanımız Fakıbaba, Milletvekillerimiz ve Ak Parti il teşkilatı önayak oldu. Ve sonunda beklediğimiz olumlu sonucu aldık. Buna göre sayaç bazlı olarak faturanın yüzde 35’i çiftçi yüzde 65’i ise devlet tarafından karşılanacak. Dün Ak Parti grup toplantısı sonrası Başbakan Sayın Binali Yıldırım ile görüşen Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba’ya, Adalaet Bakanı Abdulhamit Gül, Başbabakn Yardımcısı Recep Akdağ’a Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş’a, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’a, Şanlıurfa Milletvekilleri Mahmut Kaçar’a, Halil Özcan’a, Kemalettin Yılmaztekin’e, Halil İbrahim Yıldız’a, Mehmet Akyürek’e, M. Ali Cevheri’ye, Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beryazgül’e tüm çiftçi camiası adına teşekkürlerimizi sunuyorum.’ Dedi.