Dikkat yasak geliyor! Tek tek açıklandı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK), çocuk programlarında yer alacak yiyecek ve içecek ürünlerine ilişkin reklamlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bisküvi, kek, çikolata, şeker, cips, gazlı içecekler, yenilebilir buzlar ve şekerlemenin yer aldığı “kırmızı liste”deki ürünlerin reklamları yasaklanacak.Turuncu listede bulunan ürünler ise Sağlık Bakanlığı’nın onayının ardından reklama konu olabilecek. Sağlık Bakanlığı, turuncu listede yar alan ürünlere ilişkin açıklama yapmadı.Bakanlığın turuncu listesinde bulunacak yiyecek ve içeceklerin reklamlarında, düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer verilecek. Uygulamaya, 2 yıl sonra başlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dengesiz ve sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği sonucunda çocuklarda obezite sorunları çığ gibi büyüyor. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yüksek enerjili, doymuş yağ ve trans yağ asitleri ve serbest şeker ve tuz içeren gıdalara ilişkin çocuklara yönelik gıda pazarlama baskısını azaltmak için ortak besin profili politikası geliştirdiği kaydedildi.Açıklamaya, şöyle devam edildi: “Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı 2015-2020’nin anahtar faaliyetlerinden biri Besin Profili Modeli gıda sınıflandırma ve sıralamasıdır. Bu model beslenmeyi değil, gıdaları kategorize ediyor. Bu modele göre 5 kategoride çocuklara yönelik yiyecek ve içecek pazarlamalarına izin verilmiyor. Eğer bir ürün her bir 100 gram total yağda 1gram ve üstü endüstriyel olarak üretilmiş trans yağ asidi içeriyorsa ya da toplam enerjinin yüzde 0.5’i ve üstü alkol formunda ise pazarlanması yasak.”Sağlık Bakanlığı kaynakları, çocuk programlarında ve program aralarında reklamları yasaklanan ürünlerin 5 kategoride toplandığını belirtti. Bu ürünler şöyle:* Et, balık, tavuk ve yumurta* Süt, yoğurt, ayran, peynir* Sebze, meyve ve bakliyatlarKaynak: Habertürk