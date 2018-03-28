Vali Erin Net Konuştı;Urfa Eski Urfa Değil!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdikleri şehir buluşmaları adlı programa katılmak üzere kente gelen gazetecileri makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, aynı gün gazetecilerin konuşmacı olarak katıldığı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Bölgeye Etkisi konusuyla gerçekleştirilen programa katıldı.Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç, Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, Gazeteci Yazar Resul Tosun ve Gazeteci Yazar Ersoy Dede’nin konuşmacı olarak katıldığı Star Şehir Buluşmaları Şanlıurfa programının açılış konuşmasını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptı.Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Afrin, Cerablus ve El-bab’da operasyonlarında şehit düşen askerlerimizi anarak başladığı konuşmasında, “Bugün burada huzur ve güven içerisinde, yarın endişesinden uzak bir şekilde bir araya gelme imkânını bize sunan, bu coğrafyada hür, özgür, başımız dik, alnımız açık şekilde yaşamamızı idame ettirmemizin garantisi olan aziz şehitlerimizin hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet, minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha dile getiriyor, gazilerimize de şifa ve sağlık diliyorum” dedi.Şehir buluşmaları adıyla icra edilen bu faaliyetlerin özellikle bölgemizde, Güneydoğu’da son derece önemli, getirilerinin çok yüksek olduğuna inandığını ifade eden Vali Erin, bunun tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.Vali Erin, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yeni Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın yüklendiği o büyük sorumluluğun, milletimizin karşı karşıya kaldığı tehditlerin, tehlikelerin, geçmişte ve bugün yaşatılmaya çalışılan zorlukların, kurulmaya çalışılan tuzakların, fitne ve fesatların hepsinin idrakinde olan ve bunlara karşı Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ortaya koyduğu iradeye sımsıkı bağlı, zerre kadar tereddüt göstermeyen, sağlam bir şekilde duran, devlet adamlarımız, kamu görevlilerimiz siyasetçilerimiz, yerel yöneticilerimiz var.Türkiye, sadece batıdan ibaret değil. Güneydoğuyu ve doğuyu, ısrarla ayrıştırmaya çalıştıkları bu bölgeyi ve buradaki insanlarımızın batıda yaşayan kardeşlerimizle daha yakın ve sıkı bir ilişki içerisine girmelerini temin eder, birlik ve beraberliklerini daha güçlü şekilde kurarsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önünde hiçbir engelin olmayacağını ifade etmek lazım.Konuşmasında Şanlıurfa hakkında bilgiler de veren Vali Erin, Şanlıurfa’nın 2002 yılından günümüze yaşadığı kalkınma ve gelişme hamlesini hatırlattı. Aradan geçen 15 yılda Şanlıurfa’nın kamu kaynaklarından en fazla payı alan ilk on il arasında yer aldığının altını çizen Vali Erin, bölgesel arası kalkınmışlık farkına dikkat çekerek, devreye koyulan program ve projelerle bu farkın kapanmaya başladığını söyledi.Açılış konuşmalarından sonra Şanlıurfa’ya gelen gazeteci ve yazarlar, Zeytin Dalı Harekâtının bölge ve Şanlıurfa üzerine etkilerini değerlendiren konuşmalarını yaptılar.