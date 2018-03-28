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Bu haber 28 Mart 2018 17:54:30 Tarihinde eklenmiştir.

'Savaş' Türkiye’ye yarayacak

Türkiye’nin küresel piyasalarda yıldızını parlatacak.

'Savaş' Türkiye’ye yarayacak

ABD'nin kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı Türkiye için büyük bir fırsata dönüşecek.

ABD'nin başından beri karşı çıktığı ve engellemek için farklı sabotajlar gerçekleştirdiği "İpek Yolu" projesi bu savaşın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Çünkü ABD projenin dışında kalmak ve tüm kontrolü Çin'e bırakmak istemiyor.


Ancak ABD'nin Çin'i zayıflatmak için başlattığı bu savaş, küresel ekonomi dengelerini değiştirecek "Kuşak ve Yol" projesinin hayata geçmesiyle Türkiye için büyük bir fırsat olacak.

TÜRKİYE MERKEZDEKİ ÜLKE

65 ülkeyi kapsayan bu dev altyapı projesinin merkezinde Türkiye bulunuyor. Sadece Çin'i değil aynı zamanda tüm Asya kıtasını kalkındıracak güce sahip olan projede 1 trilyon dolarlık yatırım söz konusu...

4 SAATLİK UÇUŞ 52 ÜLKEYE ULAŞIM

İpek Yolu projesinin merkezinde olan Türkiye, ticaret ekseninin Batı’dan Doğu’ya kaydığı bu süreçte 4 saatlik uçuş mesafesi ve 52 ülkeye ulaşımı ile ekonomik olarak daha da öne çıkacak. (Haber 7)
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Ekonomi
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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