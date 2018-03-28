Urfa'da Suriyeliler İçin Bir Merkez Daha Açıldı!

Türkiye'de en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan illerden Şanlıurfa'da, sığınmacıların sorunlarının çözümü için danışma merkezi açıldı. Şanlıurfa Valiliği himayesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği merkezin açılışı dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi.Proje kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Sosyal Hizmet Merkezleri’nde 19 personel (1 Vaka Yönetimi Koordinatörü, 3 Psikolog, 3 Pedagog, 3 Sosyal Çalışmacı, 3 Tercüman ve 6 Şoför), Çağrı Merkezi’nde 10 personel ve Şanlıurfa Valiliği bünyesinde 1 personel (Proje Müdürü) olmak üzere toplam 30 personel istihdam edilmiştir. Çağrı Merkezi hafta içi 08:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecektir.İlimizdeki tüm mülteciler 0414 214 14 44 numaralı telefon hattından Çağrı Merkezini arayabilecekler ve Çağrı Merkezi personeli ile yapılan ön görüşme neticesinde ihtiyaçlarına göre Vaka Yönetimi Koordinatörüne yönlendirileceklerdir. Vaka yönetimi koordinatörü çağrı merkezinden gelen talepler ve şikâyetler doğrultusunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iletişime geçecek, vaka durumuna göre SHM personelleri ve ilgili kamu kurum personelleri işbirliği içerisinde vakayı çözüme kavuşturacaklardır. Kurumlar ile mülteciler arasındaki dil bariyerini aşmak amacıyla proje kapsamında istihdam edilen tercümanlar hizmet vereceklerdir.3 Vaka Yönetimi Ekibi Merkez ilçelerimiz (Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü) yanında dış ilçelerimizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerine sevk edilebileceklerdir.Çağrı merkezi ve SHM ekipleri görevlerini ifa ederken 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 3’te tanımlanan Özel ihtiyaç sahiplerinin (refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba, işkence, cinsel saldırı, diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişi) taleplerini ve şikayetlerini ilgili kamu kurumu ile birlikte çözmeyi amaçlamaktadır.Tanıtım toplantısına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Eyyubiye Kaymakamı Âdem Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, jandarma komutanı Nuri Öztürk, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Haliliye Belediye başkanı Fevzi Demirkol, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Suriye İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.