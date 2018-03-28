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Bu haber 28 Mart 2018 00:41:55 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni projeler üretmekte yetersiz kalan ve imza atmaktan çekinen hiçbir bürokrat koltuğu işgal etmesin" ifadesini kullanmasının nedeninin BİMER'e gelen şikayetler olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Hafta sonu AK Parti il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bürokrasiye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde bürokrasinin ağır işlediğine ilişkin çok fazla şikayet geldiğini söyleyerek "Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. İstemiyorsa istifa etsin. Bizim işimiz gücümüz var. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu ve eksiği ortaya çıkarmaz " ifadelerini kullanmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin arka planında CİMER ve BİMER'e gelen şikayetler olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şikâyetler için 'yakından takip ediyorum' dediği belirtilirken, AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili yoğun şikâyet geldiği öne sürüldü.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da bu konuyla ilgili kaleme aldığı 'Bürokrasi: Devlet içinde dukalık" başlıklı yazısında şunları dile getirdi:

"Bana sorsanız, "Bu kadar konuda yazıp çiziyorsun da özel ilgi alanın nedir?" diye... Cevabım, "Bürokrasi" olur. Yani... Devletin işleyişi ve daha çok da tıkandığı noktalar.

Siyasi fikri ne olursa olsun, kamu yönetimine bulaşanlar Ankara'da inanılmaz bir değişime uğruyorlar. Adeta genetik şifreleri yeniden kodlanıyor. Ve "bürokratik refleks, bürokratik şovenizm, bürokratik oligarşi" olarak adlandırılan yapı karşımıza çıkıyor.
Peki, ne oluyor?


Milletten yetki alan ve millete hesap veren siyasi iktidarla birlikte çalışması, siyaset kurumuna alternatifler, çözümler, projeler üretmesi gereken bürokratlar, odalarına kapanıyor, kendi dar camialarına sıkışıp kalıyor, hayatın gerçeklerinden kopuyor, ayrı birer dukalığa dönüşüyorlar. Zaten halletmeleri gereken işi yokuşa sürüp, kendilerine minnet duyulmasını bekliyorlar, bu ortamı ustaca yaratıyorlar ve kişisel kariyer planlamalarını ellerindeki devlet gücünü kullanarak gerçekleştiriyorlar.

Bunu nasıl yapıyorlar? Tabii ki zamana ve kişiye göre icraat yeteneği geliştirerek. Bir başka ifade ile "Kimin sorununu çözersek istikbalimize olumlu etkisi olur?" sorusuna göre şekil alıyorlar. Hayatın ve küresel sistemin dinamizmini ıskalıyorlar, nitelik değiştiren problemleri göremiyorlar, sadece ellerindeki imza ve paraf yetkisinin arkasına saklanarak vaziyeti idare ediyorlar.
Bürokratik deformasyona rağmen ayakta kalmayı başarıyorlar mı? Evet. Hesap verebilirlikleri sınırlı olduğu, yetkili ama sorumsuz kalabildikleri, ehliyet ve liyakat eksikliklerini siyasi ilişkileri varmış algısı ile telafi ederek!

Emin olun, yukarıdaki tespit ve eleştirilerin A ya da C partisiyle bile doğrudan ilgisi yok. Neden? Çünkü devlet hakiki manada sivilleşmedi de ondan? Devlette makam sahibi olup, milletin beklenti ve ihtiyaçlarına göre hizmet etmek yerine kendisi de bir başka şekilde devlet karakteri kazandığı için!


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde ne dedi? "... Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin!" İşte mesele tam da bu. Hatta başka yönleri de var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, devletin iş yapma mantığında ve bürokratik zihniyette zamanla ortaya çıkaracağını umduğumuz dönüşüm de milletin talebi olduğu için kaçınılmaz gereklilik.

An itibariyle gerek siyasette gerekse bürokraside şöyle bir sıkıntı da var: Hemen herkes işi gücü bırakmış, Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakıyormuş gibi yapıyor. Kendi asli işine, geleceğe odaklanmak yerine, "Önce Cumhurbaşkanı konuşsun, ben ona göre pozisyon alır, lafı üretir işi de kıvırırım!" diye bakıyor. Hal böyle olunca, Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çerçevenin içini doldurmaktan ziyade, Onun söz söylediği konuda, daha iddialı sözler söylemeyi marifet sanıyor. Bu yöntemle, dikkat çekeceğini veya pozisyonunu sağlama alacağını varsayıyor.

Oysa bürokrasiden ve onları çalıştırması gereken siyasetçilerden beklenenler çok açık. Hükümet programının içeriği, Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve halktan gelen sinyaller doğrultusunda, kişisel çekişmelere kapılmadan, bitmek tükenmek bilmeyen enerji ile hedef odaklı çalışmak, Türkiye'nin gelişmesini hızlandırmak, refahı artıracak reçeteleri uygulamak, sonuçlarını izlemek ve yeni projelerle ileriye yürümek.

Netice... Anayasal reformların, ekonomik atılımların, yasal düzenlemelerin başarısı, uygulayıcı kamu personelinde yapısal değişime bağlıdır!"
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