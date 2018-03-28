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Bu haber 28 Mart 2018 00:27:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bir İlk,Başarıyla Gerçekleştirildi!

Kalın Bağırsak Kanseri teşhisi konulan Şanlıurfalı hasta, "İl dışına git" diyenlere rağmen Şanlıurfa'da tedavi gördü ve geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Urfa'da Bir İlk,Başarıyla Gerçekleştirildi!

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk kez Low Anteror Rezeksiyon (Kalın Bağırsak Kanseri) ameliyatı gerçekleştirildi ve ameliyat başarıyla sonuçlandı. 

Haşim Ç. isimli hasta yaklaşık 1,5 ay önce karında şişlik, sık tuvalet ihtiyacı, büyük abdest sonrası rahatlayamama gibi şikayetlerle Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu. Hastaya yapılan bilgisayarlı tomografi ve kolonoskopi tetkikleri neticesinde ‘rektum’ denilen kalın bağırsağın son kısmında bir kitle tespit edildi. Bu kitleden alınan biyopsinin sonucunun kötü huylu tümör ile uyumlu gelmesi üzerine hastaya Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tufan Gümüş tarafından hastalık ve tedavisi hakkında bilgi verildi. Ameliyat olması gerektiği ve ameliyatın risklerinden bahsedildi.

Hastanın yakınları tarafından başka illere gitmesi tavsiye edilse de hasta hastane ve çalışanlarına güvenerek ameliyat olmaya karar verdi.

Hastanee ilk kez yapılan low anteror rezeksiyon  (Kalın Bağırsak Kanser) ameliyatını Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gümüş; Op. Dr. Durmuş Ali Çetin ve Op. Dr. Mehmet Patmano ile birlikte gerçekleştirdi.

Op. Dr. Gümüş operasyonun başarılı geçtiğini, ameliyat sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceklerini dile getirdi.

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Sağlık
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