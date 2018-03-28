​Suriye Buğdayları Urfa’da Hayat Bulacak

Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan Suriye’nin 17 buğday çeşidi Urfa’da ekildi. Sınıra yakın yerlere ekilen buğday tohumları hasat sonrası yeniden üretime kazandırılması için Suriyelilere dağıtılacak.Akçakale’de toprak ile buluşan buğday tohumları hasat edilerek yeniden üretime kazandırılacak.Suriye’de iç savaş nedeniyle durma noktasına gelen tarımsal faaliyetler Urfa tarafından yeniden canlanıyor.Ekimi yapılamayan Suriye’nin yerli tohumlar yok olmak üzereyken GAP Tarımsal Enstitüsü Araştırma Merkezi ve Katar Kızılayı tohumların ekilmesi ve yeniden kazandırılması için iş birliği yaptı.Türkiye’ye getirilen buğday tohumları Suriye topraklarına yakın arazilerde ekilmeye başlandı.GAPATEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner,dedi.Hasadın ardından elde edilecek tohumlar tekrar üretime kazandırılmak amacı ile Suriye’deki halka dağıtılacak.3 yıl sürecek proje ile Suriyenin diğer buğday çeşitleri de Türkiye’ye getirilerek hasatları yapılacak.