​Urfa’da Bu Da Oldu

Çiftlerin düğün gününde kullandıkları süslü püslü gelin arabalarının arkasına yazılan yazılar son zamanlarda oldukça trend olmaya başlamıştı.Kiminin sıra kardeşinde olduğunu belirten yazı yazdığını gördük. Kimisinin de tuttuğu takım ile sevdiği insanın sevgisini bir tuttuğunu gösteren yazılar yazdığını gördük de böylesiyle daha önce hiç karşılaşmadık.Bu akımdan geri kalmayan Urfalı bir damadın gelin arabasının arkasına yazdığı yazı herkesi şaşırttı.Süslenmiş gelin arabasının arkasına “Sıra Babamda” yazan Urfalı damat bu yaptığı ile kimisi “Hayırlı evlat” yorumunda bulunurken kimisi de “Urfa’da bunu da mı görecektik?” yorumunda bulundu.