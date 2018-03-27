Urfalı,Yılmaz Güney'in eşinden flaş Açıklama!

Türk sinemasının unutulmaz yönetmeni Yılmaz Güney'in 81'nci yaşgününde, eşi Fatoş Güney birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.Yılmaz Güney'in PKK'ya ilk günden beri karşı olduğunu söyleyen eşi, "Yılmaz silahlı mücadelenin halka zarar vereceğini düşünüyordu ve bakın PKK en çok Kürtler'e zarar verdi" dedi.Güney, "Yılmaz, hep Türkiye gerçeklerini ele aldı" diyerek ekledi: "Köşklerde yaşayıp Cihangir'de oturup senaryolar yazmadı. Adana'da yoksulluğun içinde doğmuştu. Acının içinden geldiği için halkın sorunlarını çok iyi biliyordu."(Haberler)