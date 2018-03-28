Emine Erdoğan, Okuma-Yazma Seferberliğine Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurdu. Emine Erdoğan; "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum." diyerek çağrıda bulundu.Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan;"Bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu. İnşallah 8 haftanın sonunda okur yazar olacaklar. Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak.Milli Eğitim Bakanlığımız, kampanya kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek mobil uygulamalar hazırlayarak, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağlamaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum." dedi.Emine Erdoğan, ilgili paylaşımda "Oku Yaz" ismindeki mobil uygulamanın fotoğrafını paylaşarak, programın kullanımı için teşvikte bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat Perşembe günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katılmış ve okuma yazma seferberliğini başlatmıştı.