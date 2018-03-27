Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

Cinsel saldırı ve taciz suçlarının sıklıkla işlendiği Hindistan'da, 20 yaşındaki bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek şehir meydanında yürütüldü.Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal'da meydana gelen olayda, 'utanç' yürüyüşündeki erkekleri kurbanın ailesi linç etmek istedi.Birçok kadın elleri birbirine kelepçeli toplu tecavüz şüphelilerine dayak attı, bazıları ise ayakkabılarıyla erkeklerin yüzlerini hedef aldı. Bir kadın polis ise elindeki sopayla şüphelilerin ellerine vurdu.Bhopal kentini ayağa kaldıran tecavüz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleşmişti. Saldırganlardan biri üniversiteden arkadaşı olan genç kızı evine davet etmesiyle kabus dolu saatler başlamış oldu.Evde telefonuna el konulan genç kız, dört saldırgan tarafından tren istasyonu yakınında üç saat boyunca tecavüze uğramıştı.