İstifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Türkiye KAMU-SEN Başkanı İsmail Koncuk dün görevinden istifa etti. Koncuk istifasının ardından İYİ Parti'ye üye oldu.Koncuk, istifa haberini Twitter üzerinden şu mesajı ile duyurdu; 2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.Dün istifa ettiği öğrenilen Koncuk İYİ Parti’ye üye oldu. Koncuk’un istifasının ardından başkanlık görevine vekaleten genel sekreterlik görevini yürüten Önder Kahveci getirilirken Koncuk’a ait bilgiler sendikanın sitesinden çıkarıldı.Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığı’nı yapan İsmail Koncuk 24 Mayıs 1959 yılında Adana-Ceyhan’da doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Ceyhan'da tamamladıktan sonra Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda da İngilizce eğitimi aldı.Öğretmenliğe 1981 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesi'nde başladı. 1985 Yılında ise Adana’ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Şubesi Kurucular Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.2002 Yılında gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen 1. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında yapılan 2. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Genel Sekreterliğe ve Şubat 2008’de yapılan 3. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda ise Genel Başkanlığa seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulu'nda ve 5-6 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda da Genel Başkanlığa yeniden seçildi.2008 Mart döneminde yapılan 3. Olağan Genel Kurulda Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreterliği görevine seçilen Koncuk, 9 – 10 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen 4. Olağan Genel Kurulu'nda ve 12-13 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılan 5. Olağan Genel Kurulunda da Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi. 1-2 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Eğitim-Sen 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden genel başkanlığa seçildi.İngilizce bilen Koncuk evli ve iki çocuk babasıdır.