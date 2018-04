Açık Kapı İle Yüzler Gülmeye Devam Ediyor...

Hastalığı nedeniyle her gün sağlık ocağına gitmesi gereken, ancak evinden sağlık ocağına kadar olan yolun bozuk olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi’nin Açık Kapı’ya yaptığı başvuru sonucu köyün yolları yapıldı.Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimine başvuran, Eyyübiye ilçesi Keçikıran kırsal mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi, diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu, yürümekte zorluk çektiğini ve her gün sağlık ocağına gidip gelmek zorunda olduğunu bildirdi. Ancak evinden sağlık ocağına kadar olan yolun bugüne kadar hiç yapılmadığını, kışın çamur içinde yazın da toz topraktan yürüyemediğini, bastonuyla giderken düştüğünü ifade eden Çiftçi, yolun yapılmasını talep etti.Şehit aileleri ve gazilere her alanda öncelik tanınacağını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla işlemleri hızlandıran Açık Kapı birimi, Eyyübiye Belediyesi ile irtibata geçti. Şehit aileleri ve gazilere aynı hassasiyet ve duyarlılıkla yaklaşan Eyyübiye Belediyesi de iş makinaları ve malzeme göndererek Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi’nin bu talebini yerine getirerek, köy içi yolların temel dolgu ve stabilize işlemlerini yedi gün içinde tamamladı.Keçikıran köyüne giderek kendisiyle görüşen Açık Kapı birimi personellerine teşekkür eden Çiftçi, talebine kısa sürede yanıt veren Açık Kapı birimi adına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve yol çalışmasını kısa sürede tamamlanması için talimat veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye dua etti.Şanlıurfa merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Keçikıran kırsal mahallesinin köy içi yollarının stabilize çalışmasının tamamlandığı, program dahilinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının da gerçekleştirileceği öğrenildi.